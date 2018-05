Chân dung nhóm 'hiệp sĩ' bị nhóm trộm tấn công tử vong

“Nam hằng ngày chạy xe và vài tháng nữa là cưới vợ. Riêng anh Thôi chạy xe ôm hiện đang chu cấp hằng tháng cho con nhỏ và mẹ già. Anh ấy bị trộm đâm chết mà không nhắm mắt được” - anh Lê Trọng Thắng (sinh năm 1988, ngụ quận Tân Bình) từng chung nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình nói.



Từ bên trái qua anh Lê Văn Tuyên (sinh năm 1994 - người không bị thương) anh Nguyễn Văn Thôi (sinh năm 1976 - tử vong), anh Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1989 - tử vong) và ông Trần Văn Hoàng (sinh năm 1971) trong một lần gặp mặt. Ảnh: NVCC

Hành trình đeo bám nhóm trộm xe

Ngày 14-5, Công an quận 3, TP.HCM cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM điều tra, truy xét vụ nhóm "hiệp sĩ" bị tấn công trong quá trình khống chế trộm xe khiến hai người tử vong, nhiều người bị thương. Công an đang lấy lời khai, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Riêng thông tin về một người dân cùng hỗ trợ và bị đâm tử vong, Công an quận 3 cho biết hiện đang trong quá trình xác minh.

Danh tính hai "hiệp sĩ" thuộc nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình tử vong gồm Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1989, ngụ Gò Vấp, TP.HCM) và Nguyễn Văn Thôi (sinh năm 1976, quê Phù Mỹ, Bình Định). Ngoài ra còn có ba "hiệp sĩ" bị thương vì nhóm trộm tấn công hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Anh Lê Trọng Thắng (sinh năm 1988, ngụ quận Tân Bình) từng cùng nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình cho biết người đầu tiên phát hiện hai tên trộm là anh Thôi.

“Tối 13-5, anh Thôi trong quá trình đi làm xe ôm công nghệ thì phát hiện hai đối tượng chuyên "đá xe" ở khu vực đường Út Tịch nên điện thoại thông báo cho anh Trần Văn Hoàng (trưởng nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình - PV) nhờ hỗ trợ. Mấy anh em gồm anh Hoàng cùng các anh em Tuyên, Huy, Quý, Tài và một người bạn ở quận 10 đi cùng là có bảy người. Còn những anh em khác sau này biết thì lên sau. Ngay lúc đó, anh em có điện thoại cho công an đến hỗ trợ nhưng cũng không kịp” - anh Thắng nói.

Theo đó, hai đối tượng đến khu vực đường Hoàng Sa - Trường Sa thì rẽ vào đường Phạm Văn Hai về hướng Công viên Lê Thị Riêng trên đường Cách Mạng Tháng Tám, khi phát hiện xe SH dựng bên vỉa hè thì dừng lại “đá xe”.



Vụ việc xảy ra tối 13-5 khiến dư luận bàng hoàng. Ảnh: H.TÂM

“Khi anh Thôi phát hiện một tên dừng lại bẻ khóa xe đầu tiên liền tông xe vào tên này để ngăn cản thì bị đâm; riêng Nam cùng anh em khác thấy vậy cũng lao xe tới thì cũng bị đâm loạn xạ. Trong lúc đó, một người dân bên đường thấy vậy bức xúc nên lao tới hỗ trợ cũng bị đâm trúng. Người dân này sau đó được người đi đường đưa đi cấp cứu và mình không nắm được thông tin về người này. Cả hai tên trộm sau đó nhanh chóng tẩu thoát” - anh Thắng tiếp.

"Nam chuẩn bị cưới vợ, anh Thôi chết không nhắm mắt!"

Theo anh Thắng, anh Thôi trước đây chạy Uber nhưng sau đó chuyển sang chạy hãng xe ôm công nghệ khác. “Thời gian gần đây, việc chạy xe gặp khó khăn, anh ấy lại không có nhà, phải ở trọ, thi thoảng phải ở nhờ anh em. Sáng nay, mấy anh em đã liên hệ được với người nhà anh Thôi và hiện anh chị ruột anh ấy đang vào TP.HCM, chắc cũng sắp tới” - anh Thắng xúc động.

Kể về anh Nam, anh Thắng cho biết Nam là người anh em nhiệt tình, rất đẹp trai và hay cười. “Nam sắp cưới vợ, cỡ hai tháng nữa là làm lễ. Bình thường nó chạy xe giao hàng. Sau khi mình nghe thông tin cũng không ngủ được vì quá nhiều cảm xúc. 1 giờ đêm hôm qua mấy anh em điện thoại về thông báo thì 3 giờ sáng mình chạy lên bệnh viện. Anh Thôi chết mà không nhắm mắt được, vô tới nhà xác nhưng không đủ giường nằm, hai anh em nằm đè lên nhau. Mình vuốt mắt anh Thôi hoài nhưng anh ấy không nhắm mắt. Chết mà không nhắm mắt được” - anh Thắng nghẹn ngào.



Anh Nguyễn Công Nguyên (ngụ TP.HCM) cho biết mình cũng cùng nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình tham gia truy đuổi, phát giác những vụ trộm cướp. “Anh em vừa mới gặp nhau tuần trước khi theo dấu tụi cướp. Gặp nhau cà phê ai cũng vui vẻ. Anh Thôi đã ly hôn nhưng vẫn còn chu cấp cho con trai nhỏ và mẹ già yếu ở quê, cuộc sống của anh ấy rất khó khăn. Còn Nam thì sắp cưới vợ rồi, mới gặp nhau tuần trước mà giờ thành ra như vậy” - anh Nguyên chia sẻ.

Cùng nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình, anh Hoàng Văn Kiên cho biết nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình đã theo hai tên trộm này đã khá lâu. “Nó không chỉ trộm mà còn cả cướp. Hôm qua mình nhận được tin muộn nên đến sau nhưng được biết là anh em theo nó nhiều tuyến đường nhưng bị mất dấu. Sau đó đến gần đường Cách Mạng Tháng Tám thì phát hiện nó bẻ khóa xe, khi nó dắt xe ra lề rồi thì anh em ập đến và bị tấn công. Anh em sau sự việc đều rất bàng hoàng” - anh Kiên nói.

Tâm sự của những “hiệp sĩ”

Sau sự việc bàng hoàng, rúng động, anh Nguyễn Công Nguyên cho biết ngay trong đêm, hàng trăm "hiệp sĩ" ở các khu vực như Bình Dương, Đồng Nai... đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên những người anh em của mình.



Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét vụ việc. Ảnh: H.TÂM

“Anh em làm việc này kết nối nhau cũng vì chung một đam mê. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy khiến anh em rất bàng hoàng, bản thân mình cũng vậy. Bây giờ nguyện vọng là làm sao lực lượng chức năng sớm tìm ra thủ phạm xử lý để an ủi những người đã mất. Nếu kẻ sát hại anh em mà không được tìm thấy thì thực sự mình hay anh em hoặc người dân nào đó thấy chuyện bất bình trên đường sẽ chùn bước” - anh Nguyên nói.

Anh Lê Trọng Thắng (sinh năm 1988, ngụ quận Tân Bình, từng là thành viên nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình) tâm sự anh từng làm "hiệp sĩ" hoạt động gần 10 năm nhưng quyết định nghỉ vì gia đình.

“Anh em "hiệp sĩ" TP mình hoạt động ở khu vực quá phức tạp. Nhiều lúc anh em làm việc mà người ta lại nói rằng mình là cướp. Mình gần 10 năm hoạt động nhưng mới rồi mình cưới vợ, có hai con. Vợ nhiều lần khóc vì sợ mình đi nguy hiểm nên mới đây vào ngày anh em gặp mặt, mình xin nghỉ và đi làm tài xế để lo cho gia đình. Vợ hôm qua cũng khóc khi biết được tin” - anh Thắng chia sẻ.

“Mình hay anh em làm việc này cũng là vì đam mê thôi, thấy nó giật của người ta mình cũng xót chứ nhưng có người thấy vậy thì không xót, họ chỉ lo cho tài sản, tính mạng của họ thôi. Hoàn cảnh anh em ai cũng khó khăn, nhất là anh Thôi. Giờ anh em đang bàn cách để hỗ trợ cho gia đình những người gặp nạn” - anh Thắng tiếp.