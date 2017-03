Chân dung những ông “trùm” bị bắt tại Bắc Ninh

Công ty TNHH Đại An (KCN Dốc Sắt, Bắc Ninh) do Minh Sâm làm giám đốc được thành lập vào năm 2000, chuyên kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp, bất động sản và xây dựng nhưng hoạt động chủ yếu là buôn gỗ. Minh Sâm nổi tiếng trong giới buôn gỗ vì Công ty Đại An là nơi chuyên cung cấp nguyên liệu gỗ quý. Nhiều sản phẩm chế tác từ gỗ quý đều phải qua “cửa” của Minh. Ngoài ra, Minh Sâm còn nổi tiếng là một võ sư Aikido có chiếc Rolls-Royce Phantom màu xanh thẫm mang biển số “độc” 99K-9999 ở Bắc Ninh.

Hàng trăm cảnh sát bao vây trước trụ sở Công ty Đại An để bắt “ông trùm” Minh Sâm. Ảnh: ND

Cùng bị bắt với Minh Sâm còn có Nguyễn Thành Hưng (Hưng “sóc”) - Giám đốc Công ty TNHH Thành Hưng. Tên Hưng “sóc” bắt nguồn từ việc năm 18 tuổi, Hưng đã bước vào con đường trộm cắp và nhiều lần vào tù ra khám. Vì nhanh nhẹn hoạt bát, trộm nhanh như sóc nên giới giang hồ đặt chết tên là Hưng “sóc”. Hơn 20 năm ăn cơm tù, Hưng trở lại cuộc đời ở tuổi 50, mở Công ty Thành Hưng và làm trưởng thôn Phù Khê (xã Phù Khê). Hưng “sóc” được coi như cánh tay phải của Minh Sâm. Dù cả hai là giám đốc các doanh nghiệp độc lập nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và cùng đứng ra điều hành mọi hoạt động của chợ gỗ Phù Khê. Nguồn lợi khổng lồ thu được từ việc kinh doanh gỗ mới là hoạt động chính của hai “trùm” giang hồ này. Giới doanh nghiệp gỗ ở phía Bắc đều biết danh Minh, Hưng. Mọi chuyến xe gỗ từ miền Trung ra Bắc hoặc xuất sang Trung Quốc đều phải qua tay các ông trùm này.

Trước đó, chiều 13-8, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47 - Bộ Công an) phối hợp với các lực lượng chức năng huy động lên đến hàng trăm cảnh sát phong tỏa, khám xét ba nơi là chợ gỗ Phù Khê, Công ty TNHH Đại An và Công ty TNHH Thành Hưng. Có chín người bị bắt vì hành vi cưỡng đoạt tài sản cùng nhiều tội danh khác, trong đó có Nguyễn Ngọc Minh (Minh Sâm) được xem là kẻ cầm đầu. Tại đây, công an thu giữ sáu khẩu súng, một quả lựu đạn cùng nhiều tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

NGUYỄN DÂN