Chân dung sát thủ 16 tuổi dùng liềm cứa cổ tài xế taxi

Đối tượng Phan Xuân Quang





Ông Lưu Hải Việt - Trưởng CA xã Quỳnh Châu: "Tôi nghĩ đối tượng Quang có vấn đề về tâm thần"



Theo Hoàng Lam ( DT)



Ngày 10/8, sau mấy ngày nỗ lực điều tra, vây bắt của lực lượng chức năng, cuối cùng kẻ sát nhân Phan Xuân Quang (sinh ngày 5/9/1996, trú tại xóm 9, xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An) cũng đã sa lưới pháp luật. Tại thời điểm bị bắt giữ, Quang chưa tròn 16 tuổi nhưng hành vi tội ác mà Quang phạm phải khiến những người có lương tri không khỏi giật mình. Chỉ vì anh Nguyễn Văn Lạng (SN 1973, trú tại xóm Tuần B, xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An) trả giá chiếc điện thoại của Quang quá bèo lại còn buông lời miệt thị, Quang đã nung nấu ý định trả thù. Tối ngày 6/8, với chiếc liềm bén ngọt trong tay, Quang cứa cật lực vào cổ anh Lạng khiến nạn nhân chết ngay sau đó.Vụ việc diễn ra được hơn một tuần nhưng làng quê nghèo Quỳnh Châu vẫn chưa hết rúng động. Người ta không tin một đứa trẻ đến con gà không dám cắt tiết như Quang lại có thể ra tay tàn độc với người khác như thế. Căn nhà nhỏ của ông Phan Xuân Minh - bố Quang lẩn khuất, im lìm sau ruộng ngô. Từ khi biết tin Quang chính là thủ phạm của vụ án tài xế taxi Nguyễn Văn Lạng bị cứa cổ, mọi hoạt động sản xuất trong gia đình đều bị ngừng trệ. Ông Minh ngồi bó gối trước chiếc bàn uống nước nhìn ra cửa, ai hỏi gì về Quang ông cũng một mực lắc đầu “Tui coi như hắn chết rồi”. Bà Vũ Thị Hiền - mẹ Quang hết nằm bệt trên giường lại ngồi tựa vào tường, nước mắt người mẹ tuôn rơi khi ai đó vô tình chạm vào nỗi đau mà bà đang phải gánh chịu.Dù giận con lắm nhưng bà vẫn hối thúc người em chồng chuẩn bị bánh kẹo, sữa, quần áo để ngày mai vào trại tạm giam thăm con. “Sáng ngày 10/6, sau khi gọi điện mãi thằng Quang mới chịu nói địa điểm nó đang trốn, tui xin mấy chú công an đạp xe vào đó đón nó ra. Vào Trường tiểu học Quỳnh Châu thấy nó đang ngồi thu lu ở thềm, tui nói hắn lên xe rồi chở thẳng ra ủy ban giao cho công an mà quên là cả mấy ngày rồi hắn chưa được ăn chi cả. Tui cũng chỉ nghĩ hắn lại trộm cắp chi đó nên công an mới về mời lên làm việc chứ có biết con mình đã gây ra tội tày trời như ri mô cô ơi”, bà sụt sùi khóc.Tuy nhỏ thó, gầy gò nhưng Quang là đứa có thành tích khá “nổi bật”. Đang học lớp 7 nhưng vì ham chơi, lười học, Quang bị bố mẹ bắt nghỉ học ở nhà chăn trâu. Nhìn bề ngoài, Quang có vẻ hiền lành, chịu khó, thậm chí, như nhiều người hàng xóm của Quang nhận xét thì không bao giờ Quang tham gia đánh nhau, thậm chí đến cắt tiết con gà Quang cũng sợ, không dám làm. Thế nhưng thành tích trộm cắp vặt của Quang thì kể cả ngày cũng không hết.Học dốt nhưng tài cắp vặt của Quang ít ai sánh kịp, ông bà, bố mẹ, người thân và hàng xóm đều đã trở thành nạn nhân của Quang ít nhất là một lần. Cứ điện thoại, tiền, thậm chí gà vịt nhà ai hở ra là bị Quang “thó”. Quang ăn cắp cứ như người ta nghiện cần có thuốc, số tài sản ăn cắp được Quang bán rồi dùng tiền đó đãi bạn bè ăn uống, hay như mẹ Quang nói thì có lần Quang còn dùng tiền bán đồ ăn cắp đóng tiền học giúp bạn. Lần nào Quang ăn cắp, phát hiện ra bố mẹ đều âm thầm đến nhà nạn nhân thông cảm rồi đền bù cho họ. Bảo ban ngọt nhạt con vẫn không bỏ được thói ăn cắp vặt, nhiều lần ông Minh còn treo Quang lên xà nhà, dùng gậy quật cho tướp máu nhưng Quang vẫn không chừa.Bị đánh, Quang trở nên lỳ đòn. Hễ bị mắng hơi nặng lời Quang lại bỏ đi, đến khi bố mẹ đi tìm mới chịu về nhà. “Đầu tháng 7 vừa rồi hắn cũng bỏ nhà đi mấy hôm không thấy về. Tui đi tìm thì thấy hắn đang đi chiếc xe máy của ai đó. Gạn hỏi mãi mới biết hắn mới trộm 2 chiếc xe máy của một người dân xóm 8 và xóm Bá Ngọc. Đưa xe xuống trả cho người ta xong, vợ chồng tui lấy xích chân hắn lại rồi đưa lên ủy ban xã, xin cho hắn được đi trường giáo dưỡng. Chưa kịp đi thì hắn lại gây ra chuyện”, bà Hiền cho biết.Ngoài cái tội ăn cắp vặt, Quang còn là nỗi khiếp sợ của đàn bà, con gái trong làng. Cứ đêm đến, hễ phát hiện ai đó đi tắm, kiểu gì Quang cũng mò đến rình rập rồi trộm cả đồ lót phụ nữ đưa về nhà. “Gia đình tui đến khổ sở với trò bệnh hoạn của thằng Quang nhưng khuyên bảo, đánh đập cũng không ăn thua. Tui nghi hắn mắc bệnh tâm lý chi đó, mấy lần định đưa đi khám nhưng cứ nấn ná vì nghĩ nó đang ở tuổi dậy thì, tâm sinh lý chưa phát triển hết nên…”, ông Minh bỏ lửng câu nói ở đó rồi đứng dậy bước ra vườn..Dù thằng con mình thuộc vào diện “bất trị” nhưng cả ông Minh, bà Hiền đều không ngờ Quang chính là thủ phạm cắt cổ anh Lạng. “Bữa đó thấy mấy chú công an đến nhà nhờ vận động thằng Quang về, tui cứ nghĩ hắn lại trộm cắp ở mô rồi. Gọi điện suốt đêm, lần thì hắn trả lời, lần thì không. Tui nói nó có chi thì con cứ về, không sao cả. Hắn cứ bảo “mẹ lừa con”. Thậm chí sáng ngày 10/8, khi tui gặp hắn ở Trường Tiểu học Quỳnh Châu, hắn vẫn khẳng định con không giết chú Lạng. Đến khi Công an đọc lệnh bắt hắn về tội giết người, tui nghe mà đứng không vững, ngã quỵ luôn. Nhà có thằng con mang tội giết người, tủi nhục lắm cô ơi, còn dám ngẩng mặt lên với ai nữa”, người mẹ khốn khổ của kẻ sát nhân lại khóc.Nghe bà vợ sụt sùi kể lể, ông Minh đứng ngoài sân nổi cáu nói vọng vào nhà: “Tội hắn làm hắn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, tui không dung túng thằng con trời đánh, người ta bỏ tù hay tử hình hắn tui cũng kệ. Tui coi như không có thằng con này nữa”.Ông Lưu Hải Việt - Trưởng CA xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Phan Xuân Quang có tính ăn cắp vặt nhưng chuyện ở làng, người ta không báo thì công an xã cũng không biết. Vừa rồi, trên địa bàn xã có xảy ra 2 vụ mất trộm xe máy, công an xã lập hồ sơ và điều tra thủ phạm là Phan Xuân Quang. Chúng tôi đang lập hồ sơ để đưa Quang vào trường giáo dưỡng. Trong thời gian chờ lập hồ sơ thì xã đã giao đối tượng cho gia đình quản lý, giáo dục.Nói thật, tôi không nghĩ đối tượng có đủ sự liều lĩnh để gây án bởi ngoài tội ăn cắp vặt, rình trộm phụ nữ tắm thì Quang không cờ bạc, không đánh nhau, không nghiện hút. Thế nhưng khi được đưa về trụ sở UBND xã đối tượng cũng hết sức lì lợm, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Lại càng không thể tin được Quang dùng liềm cứa cổ nạn nhân rồi bỏ đi chỉ vì tức giận anh Lạng chê và không mua điện thoại cho mình. Tôi cũng nghĩ là đối tượng Phan Xuân Quang có vấn đề về tâm thần…”.