Chân dung sát thủ hơn 1 tháng giết 3 mạng người chấn động miền Tây

Chân dung hung thủ

Liên tiếp 3 vụ án mạng chấn động dư luận

Trước đó như chúng tôi đã thông tin, chỉ hơn 1 tháng đã xảy ra 3 vụ giết người bằng những thủ đoạn tương tự nhau, tên sát thủ đã tận dụng đoạn đường vắng vào ban đêm để ra tay sát hại dã man rồi cướp tài sản là xe mô tô, điện thoại, vàng, tiền… của nạn nhân.

Vụ án đầu tiên xảy ra vào tối 10/9, nạn nhân là Trần Trung Hoàng (45 tuổi, ngụ Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, hành nghề hát đám cưới, hội chợ) được người dân phát hiện nằm chết bên đường Kinh Nổi (Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) với 15 vết dao đâm.

Theo người nhà của nạn nhân, trước khi rời khỏi nhà, anh Hoàng có đi xe máy hiệu Wave (biển số 63P9-178.18), đeo chiếc lắc vàng, dây chuyền vàng (khoảng một lượng vàng 24K) và sử dụng điện thoại iPhone 5S.

Vụ án thứ 2 xảy ra khoảng 2h sáng ngày 16/10, cũng tại đường Kinh Nổi (khu phố 3, phường 9, TP Mỹ Tho) người dân phát hiện một thanh niên trên người đầy máu, có nhiều vết thương đang kêu cứu nên vội báo công an đưa nạn nhân đến bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu. Nhưng đến khoảng 4h sáng cùng ngày, nạn nhân đã tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Lê Hoàng Thanh (33tuổi, ngụ ấp Giáp Nước, Phước Thạnh, TP Mỹ Tho) là tài xế xe ôm. Anh Thanh bị mất một chiếc xe mô tô BKS 63K4 8325, một số tài sản khác và 1 điện thoại di động. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, anh Thanh bị vật nhọn đâm thủng tim dẫn đến tử vong.

Trong lúc cơ quan công an đang điều tra hung thủ thì đến ngày 20/10, người dân khu vực đường số 6 (khu dân cư Long Thạnh Hưng, Long Bình Điền, Chợ Gạo) phát hiện một người đàn ông gục trên đường, khi đến gần kiểm tra thì thấy người đàn ông đã chết nên báo công an.

Nạn nhân được xác định là anh Trần Văn Lâm (42 tuổi, ngụ ấp 1, Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, Tiền Giang). Anh Lâm hành nghề chạy xe ôm ở khu vực ngã ba Trung Lương, TP Mỹ Tho. Tại hiện trường, trên người nạn nhân và xung quanh nhiều vết máu, điện thoại di động và đồng hồ của nạn nhân vẫn còn, riêng chiếc xe mô tô BKS 63X5-5761 của nạn nhân đã bị mất.

Qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị đâm đứt động mạch chủ gây mất máu cấp dẫn đến tử vong.

Cả 3 vụ án mạng, nạn nhân đều chết ở những địa điểm vắng người vào ban đêm và cùng bị vật nhọn đâm vào người rất dã man.

Hành trình truy bắt tên sát thủ liên tiếp giết người, cướp tài sản

Sau thời gian điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ hung thủ Nguyễn Hoàng Nam (20 tuổi) khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện miền núi Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận (quê bạn gái Nam -PV). Được biết, đối tượng Nam quê ấp Long Thạnh (Long Bình Điền, Chợ Gạo, Tiền Giang). Khi mới hơn 10 tuổi, Nam đã nghỉ học bỏ nhà đi bụi đời lang thang ở khắp nơi. Ban đầu, gia đình Nam cũng đi kiếm nhưng chỉ được 1 thời gian là Nam đi bụi tiếp nên gia đình bỏ mặc.

Hiện trường vụ án

Cách đây mấy tháng, Nam bất ngờ trở về nhà sau gần chục năm đi bụi. Gia đình rất vui mừng khi nghe Nam kể tự kiếm sống bằng nghề làm công nhân trên TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, vui mừng chưa được bao lâu thì gia đình bàng hoàng khi hay tin Nam liên tiếp giết 3 mạng người 1 cách dã man để cướp tài sản.

Bước đầu, Nam đã khai nhận hành vi giết người cướp tài sản bằng những thủ đoạn giống nhau là điều nạn nhân đến nơi vắng sau đó ra tay sát hại nạn nhân để cướp tài sản, trong đó chú trọng là xe mô tô.

Tuy nhiên, sau khi bị bắt Nam chỉ khai nhận thực hiện vụ án giết tài xế xe ôm Trần Văn Lâm, 42 tuổi (ngụ ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) vào rạng sáng ngày 20/10 trên đường nội bộ khu dân cư Long Thạnh Hưng, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo cướp xe mô tô BKS 63X5- 5761. Còn hai vụ giết một xe ôm và một thanh niên ở TP Mỹ Tho, Nam không khai nhận. Tuy nhiên, với những tài liệu và chứng cứ không thể chối cãi, cuối cùng Nam đã cúi đầu nhận tội.

Đến ngày 26/10, trên đường di lý đối tượng về tỉnh Tiền Giang, công an TP Mỹ Tho đã thu hồi được xe Ware BKS 63B9-178.18 của anh Trần Trung Hoàng, 45 tuổi (ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho), người đã bị Nam giết hại vào đêm 10/9.

Nam khai nhận sau khi giết anh Hoàng, Nam điều khiển xe của nạn nhân đến TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bán được 8 triệu đồng nhưng người mua chỉ đưa trước cho Nam 7 triệu đồng vì giấy tờ xe còn thiếu giấy CMND của chủ xe.

Sau đó, chiếc xe này được bán qua tay hai người nữa trước khi công an TP Mỹ Tho thu hồi. Hiện công an TP Mỹ Tho đang tiếp tục phối hợp với Phòng (PC45) công an tỉnh Tiền Giang điều tra thu hồi xe mô tô 63K4- 8325 của anh Lê Hoàng Thanh, 33 tuổi (ngụ ấp Giáp Nước, Phước Thạnh, TP Mỹ Tho) bị giết hại rạng sáng ngày 16/10 trên đường Kinh Nổi thuộc phường 9, TP Mỹ Tho và xe mô tô của anh Lâm.

Công an TP Mỹ Tho cho biết thêm, cả 3 nạn nhân trên đều bị hung thủ đâm nhiều nhát từ phía sau, khi nạn nhân không thể chống cự hoặc tử vong thì đối tượng cướp xe cùng tài sản cá nhân.

Hiện công an TP Mỹ Tho đang tích cực phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an Tiền Giang điều tra mở rộng vụ án.

Theo Nguyễn Hồng – Minh Giang (Dân trí)