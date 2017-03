Chân dung trùm bảo kê ở Đồng Nai

Pháp Luật TP.HCM ngày 16-6 đã đưa tin, chiều 14-6, tại khu phố 11, phường Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai đã xảy ra một vụ đâm chém khiến ông Phin Dũng phải nhập viện cấp cứu. Các hung thủ Lê Văn Linh (Linh “nhóc”), Lê Văn Tuân (em trai Linh) và Nguyễn Hữu Cương (17 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) đã bị bắt sau khi tiếp tục vào bệnh viện tìm chém ông Dũng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do em trai ông Dũng không chịu nộp tiền bảo kê cho nhóm của Linh.

Bảo kê không được là chém

Theo nhiều người dân sống ở phường Tân Phong, cầm đầu băng nhóm của Linh là T.Đ.Ph (37 tuổi, còn gọi là Ph. “đầu bằng”). Ph. quê ở Yên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng, hiện ngụ khu phố 9, phường Tân Phong. Năm 2009, Ph. có một tiền án về tội đánh bạc. Năm 2014, Ph. “đầu bằng” lại dính một tiền sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Năm 2015, Ph. bị Công an TP Biên Hòa khởi tố và bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích. Sau khi được tha, Ph. tiếp tục cùng đàn em tìm đến các quán nước để đòi bảo kê hoặc cưỡng đoạt tài sản của người dân nhằm kiếm tiền tiêu xài.

Dưới trướng của Ph. “đầu bằng” là hàng chục thanh niên rất manh động, nhiều người vô tù ra khám như cơm bữa. Băng nhóm này từng đập phá đồ đạc hoặc cưỡng đoạt tài sản của rất nhiều chủ quán nước dọc hai bên tuyến đường Đồng Khởi do họ không chịu nộp tiền bảo kê. Tuy nhiên, sự việc sau đó đều “chìm xuồng” do chủ quán không dám tố cáo với công an.

Ngoài ra, Ph. “đầu bằng” còn trực tiếp hoặc gián tiếp chỉ đạo đàn em thực hiện các vụ đâm chém trên địa bàn phường Tân Phong để dằn mặt hòng đòi bảo kê. Cụ thể, tháng 2-2015, Ph. cùng ba đàn em đến quán cà phê T. tại khu phố 11, phường Tân Phong để đòi tiền bảo kê nhưng bị từ chối. Ngay lập tức chủ quán bị Ph. và đàn em chém trọng thương. Sau đó Ph. và ba đàn em bị Công an TP Biên Hòa khởi tố, bắt tạm giam nhưng chỉ một tháng sau đã được thả.

Tú và Chiến, hai đàn em của Ph. “đầu bằng”, bị bắt vì tội cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: CTV

Mua nhớt thải cũng bị “bóp cổ”

Trước đó, phát hiện xung quanh khu vực vành đai sân bay Biên Hòa thường có một số phụ nữ chuyên mua bán dầu nhớt thải vào ban đêm nên Ph. đã chỉ đạo đàn em chặn những người này “xin” tiền. Theo hồ sơ, khoảng 23 giờ 30 ngày 28-5-2014, Ph. đã điều ba đàn em là Vũ Đình Tú (22 tuổi, ngụ phường Tân Phong), Hoàng Văn Chiến (24 tuổi, quê Hải Dương) và một đối tượng nữa tên Hùng đến khu vực trên để chặn những phụ nữ lấy tiền tiêu xài. Khi đến nơi, Tú, Chiến và Hùng gặp chị Ng. đang chở hai can dầu loại 20 lít. Hùng dừng xe để Tú và Chiến tới chặn xe máy của chị Ng., yêu cầu chị Ng. muốn làm ăn yên ổn thì mỗi tháng phải đóng 2 triệu đồng tiền bảo kê. Chị Ng. không đồng ý thì Tú đe dọa sẽ xử đẹp. Quá sợ hãi, chị Ng. buộc phải đồng ý và đưa trước cho Tú 200.000 đồng, số tiền còn lại hẹn tối hôm sau sẽ đưa nốt. Đến 19 giờ tối hôm sau, khi Tú và Chiến đến điểm hẹn gặp chị Ng. lấy tiền thì bị Công an TP Biên Hòa bắt giữ.

Cũng theo người dân, ngoài khu vực phường Tân Phong, Ph. “đầu bằng” còn mở rộng địa bàn hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản khắp tỉnh Đồng Nai, thậm chí lan ra cả các tỉnh lân cận như Bình Dương…