Chân dung trùm giang hồ dọa ép người yêu đi 'làm gái' vì thiếu nợ

Thanh "củ mì", một tay anh chị "có số" trong giới giang hồ Bình Dương

Ngày 29-9, Thượng tá Võ Văn Hồng – Phó trưởng Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định tạm giam đối với Nguyên Văn Thanh (tự Thanh “củ mì”, 34 tuổi, ngụ P. Phú Hoà, TX Thủ Dầu Một) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Thanh “củ mì” được xác định là những tay giang hồ cộm cán trên địa bàn tỉnh Bình Dương, từng “cõng” nhiều tiền án, tiền sự và gieo nỗi kinh hoàng cho người dân tại khu vực vùng giáp ranh.

Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2014, Thanh quen bạn gái tên V.M.L. Trong thời gian quen biết, L. mượn của Thanh 56 triệu đồng. Không có tiền trả nên L. hứa trả dần cho Thanh.

Tuy nhiên, Thanh không đồng ý và nhiều lần đe doạ sẽ “xử đẹp” L. nếu không trả tiền ngay. Giữa tháng 9/2014, Thanh dẫn theo đám đàn em kéo đến nhà L. đòi nợ. Vừa thấy L., Thanh xông vào đánh tới tấp L. và những người thân trong nhà. Đối tượng này còn đe doạ nếu không trả tiền sẽ bị giang hồ xử và đưa đi “làm gái”. Sau đó, Thanh ép L. viết giấy nợ cao hơn số tiền đã vay 7 triệu đồng.

Từ khi bị Thanh “củ mì” đe dọa, chị L. và những người thân trong gia đình sống trong hoảng sợ. Dù chạy vạy, xoay sở khắp nơi nhưng vẫn không lo đủ tiền trả. Trước tình cảnh bị dồn vào đường cùng, chị L. đã đến trình báo, cầu cứu cơ quan công an TX. Thuận An để được bảo vệ an toàn.

Nhận được tin báo, công an TX.Thuận An đã nhanh chóng phối hợp với công an tỉnh Bình Dương tổ chức truy bắt Thanh, bởi đối tượng này cũng nằm trong danh sách theo dõi của công an tỉnh Bình Dương.

Được biết, Thanh “Củ Mì” là một trong những tay trùm giang hồ “có số” ở Bình Dương với hàng loạt tiền án, tiền sự. Vừa ra tù, Thanh lại tụ tập đàn em hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Cụ thể, Thanh “củ mì” đã cùng đồng bọn dàn trận mang súng để thanh toán các băng nhóm địch thủ nhưng chưa kịp hành động thì công an ập đến.

Sau đó, đối tượng này bị bắt trong một hành vi khác và bị tòa án tuyên phạt tù. Vừa ra tù, Thanh lại ngựa quen đường cũ. Hiện cơ quan điều tra công an thị xã Thuận An đang tiếp tục truy bắt các đối tượng trong băng nhóm của “trùm” giang hồ này, đồng thời mở rộng điều tra về những vụ việc có liên hoạt động “xã hội đen” của Thanh “củ mì”.

