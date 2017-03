Chặn đứng vụ bắn, chém kinh hoàng trong đêm

Theo T. Tiến (NLĐO)

Khoảng 3 giờ ngày 19-8, nhiều tiếng súng nổ vang lên trong đêm gây hoàng gây náo loạn cả khu vực hẻm 278 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh khiến 2 cô gái bị thương do trúng đạn bi.Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) Công an TPHCM đã điều nhiều chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với Công an phường 13, quận Bình Thạnh giải quyết vụ việc.Khi thấy cảnh sát, nhóm 5 tên thanh niên xăm vằn vện vẫn bất chấp và dùng kiếm, mã tấu, súng để chém và bắn xối xả vào 2 cô gái tại quán ốc. Trước tình thế có thể gây ra án mạng, Cảnh sát 113 phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên để trấn áp bọn tội phạm, giải cứu 2 cô gái; đồng thời tổ chức vây bắt được 4 tên côn đồ cùng nhiều hung khí: 2 khẩu súng loại bắn đạn bi, 20 viên đạn còn trong ổ tiếp đạn, 3 cây mã tấu và kiếm Nhật, 1 bình xịt hơi cay.Bốn tên côn đồ bị bắt, gồm: Nguyễn Việt Hoàng (SN 1985, ngụ phường 7, quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Hạnh (SN 1987, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh), Vũ Duy Khương (SN 1980) và Vũ Duy Khuâng (SN 1987, em ruột Khương, cùng ngụ phường 13, quận Bình Thạnh).Hai nạn nhân là chị P.T.T.D (SN 1986) và N.T.T (SN 1987, cả hai cùng ngụ quận Bình Thạnh). Sau khi được giải cứu, chị D. bị dính 2 phát đạn, chị T. dính 3 phát đạn. May mắn do đạn bi bắn từ xa nên chỉ gây chảy máu, không nguy hại đến tính mạng.Theo ông T.V.N (ngụ gần nơi xảy ra vụ bắn, chém) cho biệt trong lúc đang ngủ, ông nghe nhiều tiếng la hét, rượt đuổi, sau đó là nhiều tiếng súng. Khi ông N. mở cửa nhìn thì thấy một nhóm thanh niên cầm kiếm, mã tấu đuổi theo 2 cô gái để chém, 1 đối tượng khác chĩa thẳng súng về phía 2 cô này và bóp cò.Vẫn chưa hết kinh hoàng sau khi chứng kiến vụ đuổi bắn người, ông H. T. Th., nói: “Vì nhóm thanh niên bạn của 2 nữ nạn nhân kịp bỏ chạy nên băng nhóm côn đồ trút mọi bực dọc lên đầu 2 cô này. Nếu Cảnh sát 113 không có mặt kịp thời, chắc chắn 2 nữ nạn nhân sẽ bị bắn, chém đến chết”.Công an phường 13, quận Bình Thạnh vẫn đang phối hợp với công an quận lấy lời khai 4 tên côn đồ để điều tra nguyên nhân, đồng thời truy bắt tên còn lại để xử lý.