Chặn mọi ngả đường vây bắt kẻ trộm xe

Tên trộm bị công an và người dân vây bắt. Ảnh: An Nhơn

Khoảng 14h30 ngày 15/7, Nguyễn Vũ Thanh (23 tuổi, ngụ Bạc Liêu) cùng bạn tên Châu (chưa rõ lai lịch) chạy xe Air Blade từ TP HCM xuống xã Long Hậu tìm “mồi”. Sau khi đảo qua nhiều nơi, tới xóm Đình ở ấp 2/5, bọn chúng phát hiện xe Wave của chị Hồ Thị Hồng Tươi (26 tuổi) đang dựng trước hiên nhà. Thanh lén vào trong dùng đoản bẻ khóa lấy xe.

Do không thể nổ máy xe, Thanh dắt bộ 10 m và được đồng bọn chạy bên cạnh, dùng chân đẩy từ phía sau để tẩu thoát. Lúc này, anh Nguyễn Văn Có (28 tuổi) phát hiện liền truy hô và báo công an vây bắt hai tên trộm.

Nhận tin báo, Trung tá Dương Văn Cường, Trưởng công an xã Long Hậu cho hàng chục công an viên chốt chặn trên đường 826C. Bị công an chặn lại, 2 tên trộm thanh minh rằng của mình, do hết xăng nên phải đẩy. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng ập vào bắt giữ, Châu phóng xe tẩu thoát về hướng TP HCM, bỏ lại đồng bọn.

Tại công an xã Long Hậu, Thanh khai từ Bạc Liêu lên TP HCM sống lang thang và mới quen Châu (ngụ quận 1, TP HCM). Khám xét trong người tên trộm, công an thu giữ 4 đoản dùng để bẻ khóa. Thanh có 3 tiền án về tội cướp giật và trộm cắp tài sản.

Theo An Nhơn (VNE)