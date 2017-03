Chặn thiếu nữ đi đường để giở trò

Ngày 3/9, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công an huyện Hương Trà tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Lê Tâm (SN 1966, trú tại phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc) về hành vi “Hiếp dâm”.



Vào khoảng 22 giờ ngày 29/8, đoạn đường gần khu du lịch sinh thái thuộc thôn Long Hồ Thượng (xã Hương Hồ), tên Tâm đã bất ngờ từ ven đường xông ra chặn xe máy của chị T. T. P.T (24 tuổi, trú xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, Thừa Thiên – Huế) khi đang trên đường đi làm về nhà và dùng chiếc kéo uy hiếp, giở trò đồi bại với chị T.



Thực hiện xong hành vi, Tâm còn lấy túi xách của chị T., trong đó có một số vật dụng, nữ trang và ít tiền bạc.



Sau 5 ngày tích cực điều tra phá án, công an tỉnh và công an huyện Hương Trà đã truy bắt được đối tượng gây án. Tại cơ quan công an, tên “yêu râu xanh” đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, CAH Hương Trà đang tiếp tục đấu tranh khai thác để điều tra làm rõ vụ án.

