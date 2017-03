Chân tướng bà trùm ma túy trong vỏ bọc nữ doanh nhân

Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an Bắc Giang vừa bắt được "bà trùm" mua bán gần 200 bánh heroin.

Trước đó, sáng ngày 7/8, tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng CSGT - Công an tỉnh Bắc Giang làm nhiệm vụ trên QL1A, đoạn chạy qua thị trấn Kép, huyện Lạng Giang thì phát hiện chiếc xe ôtô Fotuner chạy quá tốc độ quy định. Sau khi dừng xe kiểm tra giấy tờ, cảnh sát giao thông phát hiện lái xe và người ngồi trên xe có biểu hiện khác thường.



Tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh: CAND.

Do phát hiện ở sàn xe và sau ghế lái có nhiều tiền (hơn 9 tỷ đồng), 2 người ngồi trên ôtô được đưa về trụ sở cảnh sát để làm rõ. Lái xe là Phạm Anh Cao và người đi cùng là Vũ Đình Dương ở huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk khai nhận số tiền trên là do chúng vừa bán 60 bánh heroin. Dương là người đang bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An truy nã về tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy từ năm 2007.

Bằng kinh nghiệm đánh án lâu năm, cán bộ chiến sĩ PC45 đã xác định kẻ mua ma túy của Dương và Cao là Nông Thị Thơ, 40 tuổi ở thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn). Thơ là một "bà trùm" ở vùng biên Lạng Sơn vì có quan hệ lâu năm với những kẻ mua bán ma túy trong nội địa và ở nước ngoài. Người này làm ăn cực kỳ tinh vi với vỏ bọc là một doanh nhân thành đạt nên không ai biết được bộ mặt thật của bà ta.

Ngày 7/8, gọi điện thoại cho Dương và Cao không được, Thơ đoán rất có thể việc phạm pháp đã bị lộ nên lập tức làm thủ tục xuất cảnh đi Malaysia theo đường du lịch. Sau mấy ngày, thấy tình hình "yên ắng", Thơ đã quay về Việt Nam nhưng không ngờ đã bị các trinh sát PC45 bắt khi vừa đặt chân đến sân bay Nội Bài.

Tại cơ quan điều tra, Thơ thừa nhận, rạng sáng 7/8 đã mua 60 bánh heroin của Dương và Cao rồi bán lại cho một người Trung Quốc. Ngoài chuyến hàng này, họ đã nhiều lần mua bán ma túy với nhau. Nông Thị Thơ từng có tiền án 12 năm tù về tội mua bán phụ nữ.

Cơ quan điều tra còn làm rõ, từ đầu năm 2013 đến nay, Thơ đã mua của 2 Dương và Cao 3 "chuyến" heroin với tổng số lên tới gần 200 bánh. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang hoàn tất hồ sơ vụ án để khởi tố các bị can.



Theo Chinhphu.vn