Chặn xe đưa rước vì công nhân không chịu ở trọ

Chiều 22-6, cơ quan Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đã giải tán được đám đông hơn 50 người ra chặn xe ô tô đưa, đón công nhân tại nhà máy ở Khu công nghiệp Nam Cấm (thuộc Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An, đóng tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Có bốn người quá khích cầm đầu nhóm chặn xe trên đã bị bắt giữ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.



Người dân có phòng trọ để trống ra chặn xe đưa đón công nhân khiến cả người dân và công nhân đều mệt mỏi.

Vào sáng 22-6, có hơn 50 người dân ở xã Nghi Xá (huyện Nghi Lộc) tiếp tục ra đường 536 (Nam Cấm đi Cửa Lò) chặn hơn 10 xe khách chở công nhân đến các nhà máy ở Khu công nghiệp Nam Cấm làm việc.

Việc người dân tự ý cấm đường, chặn xe đã diễn ra ba ngày nay khiến các công nhân phải đi bộ hơn 3 km để vào công ty làm việc. Thời tiết nắng nóng, nhiều công nhân phải bắt xe ôm vào công ty làm việc thì hàng chục người dân nơi cấm luôn xe ôm chở công nhân.



Trước đó, từ ngày 10-6, hàng chục người dân ở xã Nghi Xá đã ký vào giấy "Thông báo xe đưa đón công nhân Khu công nghiệp Nam Cấm" gửi các nhà xe và tài xế xe đưa, đón công nhân.

Trong giấy này có nội dung: Khi thu hồi đất người dân ở xóm 3, 8, 9, 11 (xã Nghi Xá), Nhà nước có hứa sẽ hỗ trợ công ăn việc làm nhưng thực tế chỉ có một số lượng ít người được vào các công ty làm việc. Người dân đã vay mượn, thế chấp ngân hàng xây phòng trọ và xây cửa hàng nhỏ lẻ, có hộ phải vay đến hàng trăm triệu đồng. Nhưng hiện vì xe đưa, đón công nhân quá nhiều dẫn đến nhiều hộ kinh doanh phòng trọ phải để trống. Người dân hoang mang, lo lắng...

Thông báo này cũng đưa ra sau bảy ngày nhận được thông báo trên thì "các nhà xe phải dừng ngay việc đưa, đón công nhân". "Nếu sau bảy ngày nhà xe nào không chấp hành thì chúng tôi sẽ cho người dân ngăn chặn và có biện pháp nặng" - thông báo viết.



CSGT và lực lượng Công an xã Nghi Xá, Công an huyện Nghi Lộc phải ra vãn hồi trật tự.

Công nhân N.Th.H (ở huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết: "Chúng tôi cần xe đưa, đón để sau ca làm việc trở về nhà chăm sóc con và cha, mẹ chồng. Với những công nhân đã lập gia đình như chúng tôi, xe đưa đón đi làm ra rất cần thiết, giúp tiết kiệm được tiền thuê phòng trọ nữa".

Theo ông Hoàng Duy Dương, Trưởng công an xã Nghi Xá, trên địa bàn xã Nghi Xá, người dân tự xây hơn 1.000 phòng trọ để cho công nhân thuê. Tuy nhiên, phần lớn phòng trọ đang để trống. Người dân cho rằng do xe chở công nhân về nên công nhân không ở lại, từ đó đã chặn đường, cấm xe đi vào, ra các nhà máy để ép công nhân ở lại thuê phòng trọ.

"Đây là hành vi trái pháp luật nên chúng tôi đã tuyên truyền cho người dân và vận động mọi người không được chặn xe như vậy. Tuy nhiên, sáng nay vẫn có hơn 50 người dân chặn khoảng 10 xe ô tô chở công nhân đi làm. Chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên và cùng công an huyện bảo đảm an ninh trật tự" - ông Dương nói.

Dự kiến sáng mai (23-6), chính quyền địa phương cùng doanh nghiệp và cơ quan chức năng sẽ có cuộc đối thoại với người dân để giải thích với dân và tìm biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc trên.