Chặn xe ô tô trên đường vắng để đòi tiền

Ngày 24/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cát cho biết đang tích cực điều tra mở rộng chuyên án cưỡng đoạt tài sản do đối tượng Nguyễn Vũ Trường (19 tuổi, ngụ ấp Phú Đông 1, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) cùng đồng bọn thực hiện.

Theo tài liệu điều tra: Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2012 đến tháng 3/2013, Trường cùng đồng bọn đã sử dụng hung khí (gồm dao, cây, ống sắt…) nhiều lần chặn các phương tiện tham gia giao thông như xe ôtô du lịch, ôtô tải đang lưu thông trên các đoạn đường tối vắng trên tuyến đường ĐT744, thuộc xã An Tây, huyện Bến Cát, để uy hiếp tinh thần buộc các tài xế phải nộp tiền, từ 10.000 - 50.000 đồng thì mới cho xe qua. Qua báo CAND, đề nghị những ai từng là nạn nhân của bọn chúng sớm đến cơ quan Công an trình báo, để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Theo Công Bính (Công an nhân dân)