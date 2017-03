Chàng rể chém vợ và mẹ vợ trong cơn "say máu"

Chiều 25-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết đang tiến hành xác minh làm rõ vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn huyện này. Nạn nhân là hai mẹ con ruột.

Phạm Văn Vinh (SN 1968, ngụ ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hòa, Long An) thường xuyên nhậu say về kiếm chuyện gây sự. Khoảng 12 giờ ngày 23-8, Vinh đi nhậu say rồi về nhà chửi vợ là chị Trần Thị Kim Quí (SN 1970) rất nặng lời. Chửi xong, y xuống bếp lấy con dao chém liên tục vào người chị Quí khiến chị bị thương nặng. Thấy con gái bị chém bất tỉnh, bà Phạm Thị Nhành (SN 1953, mẹ chị Quí) liền nhào đến can ngăn.

Như kẻ say máu, Vinh tiếp tục chém vào đầu và tay bà Nhành khiến bà té xuống nền gạch. Phát hiện vụ chém người, gia đình bà Nhành liền chuyển 2 mẹ con đến bệnh viện. Lo sợ bị bắt vì đã chém vợ và mẹ vợ, Vinh ra phía sau nhà dùng dây dù treo cổ tự tử nhưng đứa con nhìn thấy đã cắt dây đưa cha đi cấp cứu.