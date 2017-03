Chàng "rể quý" mạo danh người của Bộ Công an để lừa đảo

Theo hồ sơ vụ án, vào đầu năm 2013, chị Lê Thị Thanh Hương (25 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thôn 1, xã Ea Sol, huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk), là giảng viên của một trường đại học ở tỉnh Bình Dương thông qua mạng xã hội facebook có làm quen với một người tự xưng tên Phạm Trịnh Hoài Ân với vẻ bề ngoài khá đẹp trai và ăn nói có duyên. Sau một thời gian hẹn hò trên mạng, Ân và chị Hương quyết định gặp mặt. Tại buổi gặp gỡ đầu tiên, gã giới thiệu tên là Phạm Trịnh Hoài Ân (trú tại 73 đường Ô Môn, quận 7, TP Hồ Chí Minh) và đang công tác tại Tổng cục III (Bộ Công an).

Trần Quốc Thái trong vai cảnh sát dỏm. (Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp).

Ngày 29/5, chị Hương rủ Ân về nhà bố mẹ tại huyện Ea Hleo (Đắk Lắk) để dự đám giỗ đồng thời giới thiệu ra mắt chàng rể tương lai với gia đình. Sau khi dự đám giỗ, ngày 1/6, Ân chở chị Hương đi thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) chơi. Tại đây, Ân nói với chị Hương là có người bạn đang công tác tại Công an tỉnh Đắk Nông có nhờ Ân cài đặt phần mềm phòng chống tội phạm vì vậy cần mượn chiếc máy tính xách tay của chị Hương mang theo để phục vụ công việc. Lừa lấy được máy tính, Ân mang thẳng ra tiệm cầm đồ gần đó bán được 2.450.000 đồng mà chị Hương vẫn không hề hay biết.

Sau đó, cả hai quay về huyện Ea H'Leo (tỉnh Đắk Lắk). Tại đây, Ân làm quen với anh Trần Đăng Hưng và đã "nổ" hứa sẽ giúp đỡ anh Hưng tìm việc và nhận của anh Hưng số tiền 14.000.000 đồng. Tiếp đó, Ân tiếp tục làm quen với anh Bùi Lý Huỳnh (trú thôn 1, xã Ea Sol, huyện Ea Hleo) và tự xưng mình là người của Bộ Công an có thể "xin việc" những ai có nhu cầu cho con em đi lính nghĩa vụ tại Công an tỉnh Đắk Lắk. Tin tưởng vào lời đường mật của anh "rể quý" trong làng, anh Huỳnh đã nhờ Ân xin cho cháu Bùi Duy Phương (cháu họ anh Huỳnh) được đi lính nghĩa vụ ngành Công an. Sau khi thống nhất, Ân đã nhận của anh Huỳnh số tiền 34.000.000 đồng để làm chi phí xin việc.

Đến ngày 7/7/2013, Ân tìm đến nhà anh Trần Văn Thanh (là anh rể của chị Hương) mượn chiếc xe máy Yamaha Nouvo LX BKS 47D1-067.13 để đi gặp anh Huỳnh và Bùi Duy Phương lo chuyện xin việc. Tại nhà ông Bùi Duy Thủy (bố của anh Bùi Duy Phương) ông Thủy đã giao thêm cho Ân số tiền 34.000.000 đồng để nhờ Ân xin cho anh Phương đi Công an nghĩa vụ. Sau khi lấy được tiền, sẵn có xe máy Ân đã cao chạy xa bay, một đi không trở lại.

Sau một thời gian, không thấy chàng "rể quý" quay lại để thực hiện lời hứa, một số người biết mình bị lừa liền trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Ea Hleo đã vào cuộc truy tìm đối tượng. Một điều hết sức bất ngờ là qua mạng xã hội, các trinh sát phát hiện hình ảnh của đối tượng Ân được tung lên mạng trong sắc phục Công an với cấp hàm đại úy.

Từ đây, danh tính của tên Ân được xác định có tên thật là Trần Quốc Thái (21 tuổi, trú tại 1/2 ấp Xuân Thới Đông I, xã Xuân Thới, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh), kẻ đang bị cơ quan CSĐT Công an quận 5, TP Hồ Chí Minh khởi tố tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 23/8/2013. Để tiếp tục xử lý những vụ lừa đảo trong thời gian "làm rể" tại Đắk Lắk, Công an huyện Ea Hleo đã quyết định sáp nhập vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.



Theo Văn Thành (CAND)