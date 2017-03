Cùng ngày, bà Phan Kim Uyên Trâm (41 tuổi) đã được gia đình đưa vào TP.HCM tiếp tục điều trị vết thương trên vùng đầu.



Clip "Chánh thanh tra Sở Y tế dùng cuốc bổ đầu một phụ nữ Kontum"



Trước đó, 8g45 sáng 25-10, đoàn cưỡng chế TP Kon Tum đến tháo dỡ bờ rào bằng lưới B40 do gia đình ông Phan Tân Tiến (45 tuổi, ngụ số 26 đường Nguyễn Huệ, P.Thống Nhất, TP Kon Tum) rào nhằm phản đối việc gia đình bà Phạm Thị Quýt (67 tuổi) đang chuẩn bị xây cất căn nhà tại số 24 Nguyễn Huệ, P.Thống Nhất.









Người cầm cuốc đội mũ đỏ được cho là ông Hoàng - chánh Thanh tra Sở Y tế - Ảnh: T.Nguyên









Mặt bà Trâm đầy máu sau cú xuống tay của ông Hoàng - Ảnh: T.Nguyên





Theo T.NGUYÊN - T.B.DŨNG (TTO)



Sau khi đoàn cưỡng ra về, một số người nhà bà Quýt đã xô xát với gia đình ông Tiến. Bất ngờ ông Nguyễn Đức Hoàng - Chánh Thanh tra Sở Y tế Kon Tum (con rể bà Quýt) - có mặt tại buổi cưỡng chế - lấy cuốc bổ vào đầu bà Trâm làm bà Trâm ngất xỉu ngay tại chỗ, máu chảy đầy mặt, được gia đình đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu.Theo lãnh đạo Bệnh viện, bà Trâm bị vết thương dài khoảng 4cm phía trên lông mày bên trái.Sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Thống Nhất đã có mặt tại hiện trường lập biên bản. Biên bản làm việc ghi rõ: “Sau khi đoàn cưỡng chế xong, gia đình bà Quýt có mang theo cuốc xẻng, trong lúc xô xát ông Hoàng có dùng cuốc đánh vào đầu bà Trâm gây thương tích ở trán phía bên trái”.Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (59 tuổi) nhân chứng cho biết: sau khi xảy ra xô xát, đẩy qua đẩy lại và thấy ông Hoàng dùng cuốc đánh vào đầu bà Trâm làm chảy máu rất nhiều…Ông Nguyễn Đức Hoàng - Chánh Thanh tra Sở Y tế Kon Tum cho biết, thời điểm xảy ra xô xát ông có mặt tại hiện trường với tư cách là người nhà của bà Quýt. Lúc này hai bên xô xát qua lại, bà Trâm có những lời lẽ nặng nề và xô xát với nhiều người. Thấy vậy ông cũng lao vào. “Trong lúc xô xát tôi có cầm một cây cuốc, sự việc lúc đó rất phức tạp nên xô qua đẩy lại làm chiếc cuốc trúng chị Trâm chứ tôi không chủ đích” - ông Hoàng nói.Trong khi đó, một đoạn clip do người dân dùng điện thoại ghi lại cho thấy, lúc xô xát bà Trâm có cầm một hòn gạch giữa đám đông. Lúc này ông Hoàng cầm một cán cuốc dài khoảng 1,5m rượt và bổ vào đầu bà Trâm dù rất nhiều người tìm cách can ngăn.Theo ông Hoàng, hiện tại ông vẫn công tác bình thường, ông và người nhà cũng chưa tới thăm hỏi bà Trâm sau khi xảy ra vụ việc.“Đúng sai thế nào có cơ quan pháp luật làm rõ, tôi không nói được nhiều lúc này” - ông Hoàng nói.Theo giấy tờ mua bán nhà ghi ngày 7-10-1975 và được khu phố và UBND phường xác nhận, bà Nguyễn Thị Kim Vinh (người nhà của bàTrâm) có bán nhà cho bà Quýt với giá 60.000 đồng. Trong giấy bán nhà này có ghi: “Sau này bà Quýt không ở, dỡ nhà phải hoàn trả lại đất cho bà Vinh”.Theo ông Tiến (con trai bà Vinh), mẹ ông chỉ bán nhà, chứ không bán đất, nên không ở nữa thì phải trả lại lô đất này. Tuy nhiên hiện lô đất đã cấp sổ đỏ cho gia đình bà Quýt.Biết sự việc, gia đình ông Tiến đã có đơn thư của các cấp có thẩm quyền của tỉnh Kon Tum, khiếu nại quyết định cấp đất. UBND tỉnh Kon Tum đã giao Thanh tra tỉnh Kon Tum kiểm tra, kết luận đề nghị của ông Tiến và báo cáo về UBND tỉnh để trả lời cho ông Tiến theo quy định của pháp luật.