Tuy nhiên, uống hết mấy xị rượu, ông Lợi vẫn chưa nguôi ngoai nên vác dao ra chặt cây xanh ven đường để trút cơn giận. Tình cờ ông Nguyễn Ngọc Nhu, công an xã Nghĩa Trung đi ngang qua thấy vậy đến can ngăn liền bị ông Lợi chém đứt gân cổ tay. Người dân ven đường đưa anh Nhu vào bệnh viện và áp giải ông Lợi đến công an xã.