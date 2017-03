Chặt đứt đường dây buôn lậu hơn 3,5 tỷ đồng

Các đối tượng trong vụ án đã sử dụng những mánh khóe, lừa đảo buôn lậu nhằm trốn thuế với giá trị tài sản lên đến hơn 3,5 tỷ đồng.

Giữa tháng 6-2010, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phối hợp với Công an tỉnh Long An bắt quả tang Nguyễn Văn Lành và Lê Tấn Đạt đang bốc dỡ hàng từ container tại cây xăng Mỹ Anh (ở ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, Bến Lức, Long An) xuống kho với số lượng 25.000 bộ đùm xe đạp (bộ gồm hai cái), đã bị công an tạm giữ phục vụ công tác điều tra. Lành khai số hàng trên mua của ông Zhun, người Trung Quốc, với giá 44.800USD, thông qua Cty Cổ phần Nông sản Miền Nam làm thủ tục nhập khẩu ủy thác, nhưng Lành chỉ khai báo hải quan 3.000 bộ đùm và 35.200 gói bi xe đạp. Theo tờ khai hải quan nhập khẩu số: 16901/NK/NKD/TC ngày 3-8-2010 (thực tế không có), số còn lại 22.000 bộ không khai báo nhằm trốn thuế. Tại cơ quan điều tra, Lành đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Toàn bộ lô hàng đã được xác định giá trị gần 750 triệu đồng.

Tiếp tục khám xét tại kho số 449/3/4/12 Kinh Dương Vương, P12Q6 do Lành thuê chứa hàng, CQĐT tiếp tục tạm giữ thêm số lượng lớn các loại phụ tùng xe đạp nhập lậu bao gồm: líp, khóa, căm xe các loại, cốt, cụm phanh xe, bàn đạp... với tổng giá trị gần 365 triệu đồng. Lành thừa nhận số hàng này tồn chưa tiêu thụ được thuộc lô hàng không khai báo hải quan trước đó được vận chuyển từ Long An về TPHCM. Ngoài ra, trong quá trình bắt giữ quả tang lô hàng 22.000 bộ đùm xe đạp trên, cơ quan chức năng còn thu giữ một số lượng rất lớn phụ tùng xe đạp các loại tại kho không số thuộc cây xăng Mỹ Anh nhập lậu trước đó chưa vận chuyển hết với tổng giá trị lên đến gần 2,5 tỷ đồng.

Với thủ đoạn nhận hợp đồng từ nước ngoài qua hộp thư điện tử, Lành tự làm lại các bản hợp đồng mua bán, hóa đơn, danh sách hàng hóa khác, giữa Cty Cổ phần Nông sản Miền Nam và Cty Zhejiang Trung Viet Machinary & Equipment Co. LTD, Lành tự ký trong phần đối tác nước ngoài và ký tên, đóng dấu do đối tác đưa cho Lành để sửa chữa khi có sai sót nhưng Lành đã sử dụng vào việc sửa chữa lại hợp đồng, sử dụng con dấu giả của đối tác nước ngoài (do Lành đặt làm giả) để đóng dấu trên các hợp đồng, bộ chứng từ ngoại thương giả để khai báo hải quan. Lành đã sửa chữa hàng loạt hợp đồng nhằm mục đích trốn thuế. Chỉ tính riêng lô hàng 22.000 bộ đùm xe đạp giữa tháng 6-2010 Lành đã trốn thuế hơn 500 triệu đồng.

Tiếp tay cho Lành là Nguyễn Chí Hiền - hành nghề “cò” dịch vụ khai báo hải quan. Sau khi móc nối với Lành, Hiền đến Công ty Nông sản Miền Nam nhận hồ sơ giấy tờ gồm hợp đồng mua bán, danh sách hàng hóa và hóa đơn từ một người của công ty này để đi làm thủ tục nhận hàng cho Lành. Với nhiều mánh khóe khác nhau, cứ mỗi container hàng được nhập về, Lành trả cho Hiền 500.000đ.

Vụ án trên một lần nữa cho thấy hành vi, thủ đoạn vô cùng xảo quyệt của bọn buôn lậu trốn thuế với số lượng lớn.





Theo BÌNH CƯỜNG (CATP)