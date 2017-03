Chặt đứt đường dây ma túy lớn từ Lào vào Nghệ An

Theo đó, sáng 11-6, khi Tồng Lò và Lầu Lò (cùng quốc tịch Lào) mang heroin đến thị trấn Noọng Hét (Xiêng Khoảng, Lào) thì bị lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy, Bộ đội biên phòng Nghệ An, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn và Đồn biên phòng Mường Típ phối hợp Công an tỉnh Xiêng Khoảng bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin (tương đương gần 7 kg), 5.000 viên ma túy tổng hợp, một xe ô tô và một xe máy mang biển kiểm soát Lào.

Tồng Lò và Lầu Lò bị lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy - Bộ đội biên phòng Nghệ An phát hiện, bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Ảnh: CTV

Trước đó, trong hai ngày 9 và 19-5, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện Sầm Tớ (Lào) chặt đứt hai đường dây ma túy từ Lào vào Nghệ An. Qua đó bắt giữ bốn người Lào, thu giữ 34 bánh heroin, 2.170 viên ma túy tổng hợp, một khẩu súng CKC, một khẩu súng kíp cùng nhiều tang vật khác. Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đang tiếp tục phối hợp cùng công an nước bạn Lào mở rộng chuyên án.

ĐẮC LAM