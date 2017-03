Chặt đứt đường dây ma túy xuyên Việt

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TP.HCM cho biết cơ quan này vừa bóc gỡ một đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam và tiêu thụ ở các quán bar, vũ trường tại TP.HCM. Đường dây này do Trần Thị Hòa (48 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cầm đầu. Đến nay, ngoài Hòa, các đối tượng chủ chốt khác trong đường dây cũng đã bị bắt giữ, khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Gồm có: Phạm Thanh Bình (tự Mạnh, chồng hờ của Hòa), Nguyễn Tuấn Vũ (con trai của Hòa), Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Vĩnh Toàn (ngụ quận 8).

Từ buôn giày dép thành “đầu nậu” ma túy

Hòa khai trước đây mình từng sang Lào mua bán quần áo, giày dép nên quen biết một người Lào tên Khamly. Tháng 8-2012, Hòa gặp Khamly tại TP Vinh (Nghệ An) và nhận lời làm “chân rết” phân phối ma túy đá cho Khamly ở Việt Nam. Thời gian này, chồng của Hòa đang bị tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Phạm Thanh Bình (trên), Trần Thị Hòa cùng tang vật ma túy công an thu giữ được. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Khamly cho người giao ma túy từ Lào về tận TP.HCM cho Hòa với giá 42.000 USD/kg. Hòa móc nối với Vũ Thái Hùng (Hùng “cao”) thiết lập đường dây buôn ma túy từ Lào về TP.HCM. Hòa nhận ma túy từ Khamly rồi chia nhỏ ra giao lại cho Hùng “cao” với giá 100 triệu đồng/100 g. Đường dây Hòa - Hùng hoạt động được một thời gian thì PC47 - Công an TP.HCM theo dõi, bắt giữ Hùng. Hay tin Hùng “cao” bị bắt, Hòa tạm ngừng hoạt động một thời gian để thăm dò tình hình.

Đến đầu năm 2013, trong một lần ra TP Vinh, Hòa gặp Phạm Thanh Bình, người kém Hòa đến một con giáp và sống như vợ chồng với Bình. Cả hai tái lập đường dây buôn bán ma túy mới.

Được Bình giúp sức tích cực, Hòa mạnh tay đặt mua từ Khamly số lượng ma túy gấp nhiều lần so với trước. Cụ thể, mỗi lần giao dịch Hòa lấy 5-6 kg ma túy đá rồi giao cho Bình chia nhỏ bán cho các đại lý cấp dưới. Với việc mua đi bán lại như vậy, mỗi ký ma túy Hòa và Bình kiếm lời 300-400 triệu đồng.

Phá vỡ đường dây

Để đối phó sự theo dõi của công an, Hòa cùng Bình thuê khách sạn sinh sống và thay đổi chỗ ở liên tục. Mỗi lần đi ra ngoài, Hòa đều di chuyển bằng taxi và liên tục đổi lộ trình.

Tuy nhiên, mọi biến động của Hòa đều đã bị các trinh sát PC47 theo dõi. Cuối tháng 5-2013, Hòa và Bình chuẩn bị số tiền rất lớn để ra Nghệ An mua ma túy vận chuyển về TP.HCM. Sau khi đem trót lọt chiếc va li chứa hơn 4,5 kg ma túy đá về TP.HCM, ngày 3-6, Hòa và Bình hẹn gặp nhau tại một khách sạn ở quận Tân Bình để giao nhận ma túy thì bị trinh sát PC47 ập vào bắt quả tang. Tại đây, PC47 đã thu giữ hơn 4,5 kg ma túy đá, 2.200 USD, 400 euro, 19 triệu đồng…

Sau khi cặp đôi Hòa - Bình bị bắt giữ, công an tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nhiều đại lý cấp dưới gồm Nguyễn Tuấn Vũ (con ruột của Hòa) và Nguyễn Vĩnh Toàn. Riêng Nguyễn Thị Dung (ngụ quận 8) cũng là một đại lý cấp dưới của “bà trùm” Hòa. Dung vừa tổ chức ghi đề tại nhà vừa bán ma túy. Sau khi cặp đôi Hòa - Bình bị bắt giữ, Dung tạm ngừng hoạt động, đến ngày 24-8, khi Dung bán ma túy trở lại thì bị trinh sát PC47 ập vào bắt quả tang.

Theo PC47, tổng kết qua vụ án này PC47 đã thu giữ tổng cộng 5,6 kg ma túy đá, 970 viên thuốc lắc cùng nhiều tang vật.

H.TUYẾT