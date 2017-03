Chặt đứt đường dây mua bán súng đạn qua mạng

Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP.HCM đang tạm giữ Trần Tuấn Nghĩa “27 tuổi, ngụ quận 11, tạm trú tại một chung cư ở quận Bình Tân) để mở rộng điều tra về hành vi mua bán vũ khí trái phép.

Trước đó vào tối 6-1, công ty chuyển phát nhanh Win (trụ sở ở quận Tân Bình) làm thủ tục ký gửi bảy kiện hàng nặng hơn 100 kg. Công ty Win khai báo là mặt hàng quần áo và linh kiện điện tử, nhờ Công ty TNHH TDNT làm thủ tục chuyển lên chuyến bay của hãng hàng không Jetstar Pacific từ TP.HCM đi Hà Nội. Tuy nhiên qua kiểm tra, Công ty TDNT phát hiện trong một kiện hàng có một vật giống súng và nhiều đạn nên đã liên hệ với Trung tâm An ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất và hãng VietNam Airlines để tiến hành kiểm tra.

Ngay sau đó các lực lượng chức năng đã tiến hành soi chiếu kiểm tra các lô hàng của Công ty Win thì phát hiện bên trong có một khẩu súng kim loại màu trắng dạng súng col Rulo do Đài Loan sản xuất, cùng một hộp chứa 42 viên đạn đế bằng đồng đầu bọc cao su, hộp tiếp đạn, bao da đeo súng, khóa lục giác. Theo đó người nhận được ghi là Nguyễn Đức Hùng (ngụ TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Khẩu súng Rulo cùng 42 viên đạn và các bộ phận kèm theo Nghĩa bán cho Hùng với giá 6 triệu đồng và bị phát hiện.

Khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Tân Bình đã điều tra và xác định người gửi số súng đạn là Trần Tuấn Nghĩa. Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận là người mua bán súng đạn qua mạng. Khẩu súng Col Rulo nói trên Nghĩa mua qua mạng với giá 5 triệu đồng và rao bán lại. Thông qua mạng Facebook, Hùng thỏa thuận mua lại của Nghĩa với giá 6 triệu đồng. Sau khi nhận tiền do Hùng chuyển, Nghĩa đã chuyển súng cho Hùng qua đường chuyển phát nhanh thì bị phát hiện.

Công an quận Tân Bình đã tiến hành khám xét nơi ở của Nghĩa, đã thu giữ được thêm hai khẩu súng gồm một khẩu K54 và một khẩu K59, ba hộp đạn chì, một hộp đạn bi và một bịch đạn bi.

Ngoài ra Nghĩa khai nhận đã từng mua bán trót lọt sáu khẩu súng thông qua mạng Internet. Hiện Công an quận Tân Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra về đường dây mua bán súng đạn của Nghĩa và truy xét các đối tượng đã từng mua súng đạn.