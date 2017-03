Chặt đứt đường dây tội ác

Lúc 15 giờ 30 ngày 9-1-2013, tại ga quốc tế cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Vừa thấy các đối tượng phạm pháp xuất hiện, các trinh sát Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Cục CSĐTTP về TTXH Bộ Công an; Đồn công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; Công an phường 2, quận Tân Bình, TPHCM lập tức bắt giữ Nguyễn Thị Châm (41 tuổi) cùng chồng là Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, ngụ Tam Dì, Lục Nam, Bắc Giang), Tăng Văn Tín (39 tuổi, ngụ P6Q5), Viên Chí Cường (40 tuổi, ngụ P9Q11) đang làm thủ tục lên máy bay cho ba phụ nữ Việt Nam và ba người đàn ông Trung Quốc để đi Hà Nội.



Từ Thị Em, Nguyễn Thị Châm, Nguyễn Văn Hùng

Tang vật bị tạm giữ gồm: 26.750.000đ, 2.800 nhân dân tệ, 2.345USD, năm hộ chiếu, năm vé máy bay, ba giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (giấy độc thân) và các tang vật khác có liên quan. Ba cô gái này được bà Sáu Lệ tuyển chọn và giao lại cho vợ chồng Châm - Hùng để tổ chức đưa đàn ông Trung Quốc sang Việt Nam trực tiếp xem mặt. Khi chọn được cô gái nào thì đối tượng tổ chức đưa họ sang Trung Quốc bán làm vợ.

Từ những thông tin điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh phối hợp Công an xã Ninh Thạnh, thị xã Tây Ninh; Công an xã Tân Phong, huyện Tân Biên tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp năm đối tượng liên quan: Từ Thị Em, Nguyễn Thị Hiếu (53 tuổi), Nguyễn Bảo Chung (31 tuổi, con bà Em), Nguyễn Thị Yêm (29 tuổi, tất cả ngụ Ninh Thạnh, thị xã Tây Ninh) và Nguyễn Trọng Nhân (28 tuổi, ngụ xã Tân Phong, huyện Tân Biên), thu giữ 91,5 triệu đồng; 3.000USD; năm CMND; bốn hộ chiếu; ba môtô và một ôtô. Qua điều tra, công an đã bắt 17 đối tượng trong đó có chín người Việt Nam và tám người Trung Quốc, giải cứu ba nạn nhân.

Đường dây này bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 10-2012, khi vợ chồng Châm - Hùng đặt vấn đề nhờ Em tìm phụ nữ để gả bán cho đàn ông Trung Quốc. Mỗi trường hợp Hùng - Châm đưa 33 triệu đồng để lo các chi phí đến khi người đàn ông Trung Quốc mua được vợ. Sau đó Em phân công Nhân, Hiếu và Chung đi tìm, dụ dỗ những phụ nữ nhẹ dạ, có ý muốn xuất ngoại đổi đời giao lại cho Em. Cứ tìm được một “người đẹp”, Em trả công từ 1 đến 2 triệu đồng. Cường có nhiệm vụ lo hoàn tất các thủ tục để các cô gái được xuất cảnh, mỗi hồ sơ là 5 triệu đồng, còn Yêm mỗi lần phiên dịch được trả công từ 50 đến 70 ngàn đồng. Ngoài ra, khi cô gái nào được chọn thì Em đưa tiền làm đám cưới từ 15 đến 20 triệu đồng và số tiền còn lại sau khi chi hết các khoản thì Em hưởng.

Riêng ở Trung Quốc, những người đàn ông có nhu cầu tìm vợ Việt Nam sẽ liên hệ với một người đàn ông Trung Quốc tên A.T. Người này tổ chức cho những người có nhu cầu đến xem mặt, chọn mua vợ, trả cho A.T 64 triệu đồng. Tính đến thời điểm bị bắt, đường dây này đã tổ chức đưa 10 phụ nữ Việt Nam bán cho đàn ông Trung Quốc mua làm vợ, trong đó có ba phụ nữ đang làm thủ tục lên máy bay. Hiện Công an Tây Ninh đang tạm giữ hình sự Châm, Hùng, Em, Hiếu, Chung, Yêm, Nhân, Cường để tiếp tục điều tra.

Trong năm 2012 và đầu năm nay, Cảnh sát hình sự Tây Ninh tiếp tục lập công, đánh sập nhiều đường dây đưa phụ nữ bán sang nước ngoài nhằm ổn định an ninh trật tự tại địa phương.



Theo HÒA - NHUNG (CATP)