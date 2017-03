Chặt đứt vòi ma túy vươn vào Đồng Nai

Ngày 3-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thái Châu (tên thường gọi “Cu mập”, ngụ phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) cùng tám đồng phạm về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Qua điều tra ban đầu, Châu “Cu mập” nghiện ma túy, đã bị Công an TP Biên Hòa đưa đi cai nghiện, tuy nhiên tháng 5-2014 khi về nhà gặp lại các bạn nghiện dẫn đến Châu tái nghiện. Châu thuê mướn các khách sạn, nhà nghỉ để sử dụng và hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Tuy mới vào nghề nhưng Châu rất ranh mãnh trong việc đối phó công an, Châu không bao giờ xuất đầu lộ diện mà sử dụng các con nghiện làm tay chân giao dịch.

Sau một thời gian theo dõi, Công an TP Biên Hòa đã bắt quả tang Nguyễn Văn Quyết (tạm trú Trảng Dài) đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét người Quyết, công an đã thu giữ hai gói ma túy. Tại cơ quan công an, Quyết khai bản thân nghiện ma túy và số ma túy trên là của Châu giao đem bán cho con nghiện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Biên Hòa đã bắt tiếp Doãn Thị Thu Hằng (quê huyện Cẩm Mỹ) đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại cơ quan công an, Hằng khai bản thân nghiện ma túy, số ma túy trên là mới mua của Phạm Trần Tú (38 tuổi, quê TP.HCM) đem đi bán kiếm lời thì bị bắt, ngay trong đêm Công an TP Biên Hòa bắt khẩn cấp Tú. Tại cơ quan công an, Tú khai nhận số ma túy trên là của Châu đưa Tú đi bán.

Các nghi can trong vụ án mua bán ma túy. Ảnh: NH

Ngay sau đó, lực lượng trinh sát bắt quả tang Trần Quý Hậu (“Tèo đen”) 31 tuổi, ngụ phường Hố Nai đang bán một gói ma túy tổng hợp với giá 1 triệu đồng cho một con nghiện tại khu phố 5, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tang vật thu giữ hai gói hàng đá, một súng hoa cải và hai viên đạn. Số ma túy trên Hậu khai của Châu đưa đi bán cho con nghiện. Với hành vi này Hậu bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Biên Hòa lần lượt bắt Thiên, Sang, Quốc là các đối tượng nhận ma túy của Châu mang bán cho các con nghiện, thu giữ chín gói ma túy đá và 1,7 triệu đồng tiền mặt.

Cùng thời gian này Phòng PC47 Công an tỉnh Đồng Nai xác lập chuyên án bắt nhóm Đinh Trường Hoan (30 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Tam Hoa, TP Biên Hòa) cầm đầu mua bán trái phép chất ma túy, được biết Hoan và Châu ở cùng trung tâm cai nghiện với nhau và khi trở về địa phương chúng thường xuyên liên lạc với nhau và thành lập hai đường dây mua bán ma túy riêng lẻ, chia vùng để hoạt động. Khi số tay chân bị bắt Châu ngưng hoạt động để nghe ngóng tình hình.

Sau thời gian “lánh nạn”, tháng 3-2015, Châu đã quay lại con đường cũ. Châu thuê xe tự lái lên TP.HCM mua “hàng” rồi đem về Biên Hòa thuê nhà nghỉ để phân lẻ giao hàng cho con nghiện. Nếu bị lực lượng công an phát hiện, Châu vứt ma túy xuống đất để con nghiện lượm lên và lái xe bỏ đi, sẵn sàng dùng ô tô đâm vào để tẩu thoát. Thủ đoạn mua bán của Châu hết sức tinh vi nên gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan công an.

Với quyết tâm bắt Châu để từng bước đẩy lùi cái chết trắng mang lại cuộc sống bình yên trong nhân dân, Công an TP Biên Hòa đã bắt quả tang Châu đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ (thuộc phường Trung Dũng, TP Biên Hòa), thu giữ trong người Châu một gói ma túy tổng hợp, hai ĐTDĐ và 5 triệu đồng... Tiếp đó Công an TP Biên Hòa bắt khẩn cấp Phạm Thành Luân (ngụ phường Tân Hòa, TP Biên Hòa), là kẻ mua ma túy của Châu để bán lại cho các con nghiện khác.