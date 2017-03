Chặt phá vườn nho còn để lại ‘thông báo’

Chỉ sau một đêm toàn bộ năm sào nho (5.000 m2) của gia đình ông Trương Tấn Tâm, khu phố 10, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước, Ninh Thuận) bị kẻ xấu cưa ngang gốc và dùng thuốc diệt cỏ hủy hoại sạch.

Khuôn mặt thẫn thờ, ông Tâm nói như mếu: “Vợ chồng tôi không có xích mích, mất lòng ai đâu mà nỡ hại tôi như vậy. Vườn nho có 1.300 gốc, 2/3 trong số đó đang mang trái, số còn lại đang ra bông nếu không bị phá hoại thì mùa này vợ chồng tôi thu ít nhất cũng 15 tấn nho trị giá gần 200 triệu đồng. Bây giờ vợ chồng tôi coi như trắng tay, không biết lấy gì để trả nợ ngân hàng đây”.





Ông Tâm thẫn thờ nhìn những dây nho héo rũ, thành quả lao động tan tành theo mây khói. Ảnh: HT

Bà Phan Thị Phúc, vợ ông Tâm, cho biết thêm: “Mấy ngày trước, con chó nhà tôi cùng hai con chó nhà thằng em ở cuối rẫy bị ai đó thuốc chết. Đến đêm 15-9, tụi nó vào cưa ngang cả ngàn gốc nho cả nhà không biết, rẫy rộng quá mà”. Điều đáng nói, sau khi tàn sát vườn nho thủ phạm còn cắm trước vườn một tấm bảng ghi dòng chữ “mua bán lừa đảo”.

Khi chúng tôi thắc mắc vì sao lại có tấm bảng đó thì ông Tâm lắc đầu: “Thỉnh thoảng tôi có mua bán bò nhưng chưa hề lường gạt ai cả, không hiểu sao người ta lại nói như vậy”.

Ông Trần Văn Hảo, trưởng ban quản lý khu phố 10, thị trấn Phước Dân cho hay: “Sáng 16-9, ông Tâm có trình báo sự việc. Ngay lập tức tôi đã báo cho công an. Công an huyện Ninh Phước đã cho người về điều tra làm rõ. Công an đã lấy dấu vân tay, thu giữ vỏ chai thuốc trừ cỏ 2,4D nghi của kẻ xấu dùng đổ vào hồ bơm thuốc của gia đình ông Tâm cùng với tấm bảng “mua bán lừa đảo” rồi. Đây là lần đầu tiên ở địa phương xảy ra một vụ phá hoại tài sản lớn như thế này”.



Những chùm nho đang độ chín tới bị héo rũ, xác xơ

Đồng thời, ông Hảo cho biết mỗi tuần bảo vệ khu phố tổ chức đi tuần tra hai lần vào tối thứ Năm và Chủ nhật. Vụ chặt phá vườn nho của ông Tâm xảy ra vào đêm thứ Ba (ngày 15-9), thời điểm bảo vệ khu phố không đi kiểm tra. Có thể kẻ xấu là người địa phương mới biết quy định này hoặc đã nghiên cứu kỹ trước khi ra tay.

Để có vườn nho 5.000 m2 với hơn 1.300 gốc, gia đình ông Tâm đã đầu tư vào đó hơn 1 tỉ đồng. Trong đó tiền vay mượn của bà con, anh em và ngân hàng chiếm hơn phân nửa. Nếu phải làm lại từ đầu, theo ông Tâm tính toán thì cần có hơn 200 triệu đồng để trồng mới toàn bộ. Chưa kể trong thời gian này, hai vợ chồng ông không biết kiếm sống bằng gì, lấy gì nuôi con.