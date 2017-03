“Chat sex” lừa hàng trăm triệu đồng

Chiều 5-7, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà – TP Đà Nẵng, cho biết đang mở rộng điều tra vụ án "Sử dụng mạng internet, mạng viễn thông, thiết bị kỹ thuật số để lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, từ tháng 6-2012 đến cuối tháng 5-2013, Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1994, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) tạo những tài khoản Yahoo có tên gọi của nữ giới rồi sử dụng một phần mềm tạo webcam giả, sau đó tải các đoạn clip sex trên mạng về để lừa “chat sex”.

Những dòng "chat sex" của Tuấn với bạn chat



Tuấn lên mạng lừa những người có nhu cầu "chat sex" nạp tiền vào tài khoản Yahoo, tài khoản game bằng cách nhập mã số, số seri thẻ cào di động hoặc card game của Công ty VTC phát hành. Nếu Tuấn nhận được số tiền 500.000 đồng thì bạn chat sẽ xem được “phần trên”, với số tiền 1 triệu mới có thể xem “phần dưới” (thực ra bạn chat chỉ xem được những hình ảnh giả do Tuấn tạo ra).



Tại cơ quan Công an quận Sơn Trà, Tuấn khai nhận trong vòng chưa đầy 1 năm đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 182 triệu đồng. Trong đó, Tuấn khai chỉ trong tháng 5-2013 đã làm quen và lừa đảo một phụ nữ với số tiền hơn 50 triệu đồng.



Công an quận Sơn Trà thông báo những ai là nạn nhân của Tuấn hãy đến liên hệ tại Công an quận Sơn Trà (216 Nguyễn Công Trứ, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) để cung cấp thêm thông tin.