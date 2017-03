Cháu bé 8 tuổi bị cậu ruột xâm hại tình dục

(PLO) - Chiều 5-6, ông Nguyễn Kha Minh, Phó Công an xã Trung An, thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang xác nhận, đối tượng Nguyễn Hữu Phước, biệt danh Chín hiếp (28 tuổi, ngụ ấp 4 xã Trung An, TP.Mỹ Tho) đã được Công an thành phố Mỹ Tho chuyển giao Phòng CSĐT tội phạm về trật tự Xã hội (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi xâm hại tình dục trẻ em.