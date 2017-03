Cháu bé 9 tháng tuổi bị mẹ và dượng hành hạ dã man đã khỏe lại

Trước đó, sáng ngày 23/9, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chủ trì cuộc họp với đại diện các ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Viện kiểm sát và Công an. Sau khi nghe các ngành báo cáo, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng có giải pháp tạm thời cách ly mẹ ra khỏi bé Như Ý, giao bé cho người thân tin cậy khác hoặc Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh nuôi dưỡng, chăm sóc trong thời gian bé điều trị tại bệnh viện.

Sở LĐ-TB&XH và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã vận động và bà Nguyễn Thị Bảy (bà cô của cháu Ý) đã chấp nhận chăm sóc bé. Đến 15 giờ ngày 22/9, Công an, Viện Kiểm sát tỉnh Đồng Tháp và Công an huyện Lai Vung đã triệu tập mẹ của bé Như Ý (bà Nguyễn Thị Xuân Lan) để giao nhận việc chăm sóc bé Như Ý có sự chứng kiến của đại diện các cơ quan liên quan.

Đồng thời, cơ quan công an cũng đọc quyết định tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Xuân Lan để phục vụ công tác điều tra.

Bé Như Ý và bà Nguyễn Thị Bảy tại bệnh viện

Chiều 23/9, Công an huyện Lai Vung đã có quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thành Tám (34 tuổi, ngụ xã Hòa Thành, huyện Lai Vung) với 2 tội danh: cố ý gây thương tích và ngược đãi trẻ em. Đến nay, Lê Thành Tám vẫn cố tình quanh co, chưa thành khẩn khai báo về mục đích những hành vị của mình trong việc hành hạ bé Như Ý.

Hiện Công an huyện Lai Vung đang khẩn trương mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, hồ sơ để sớm đưa vụ án ra xét xử.

Tối 24/9, tại buồng số 5, khoa Ngoại – Thần kinh, Chấn thương – Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, khi chúng tôi đến, ngoài bà Nguyễn Thị Bảy, còn có đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và y bác sĩ khoa Dinh dưỡng bệnh viện đang thăm và chơi đùa cùng bé Như Ý. Các vết thương trên người bé đang trong giai đoạn liền sẹo, chỉ còn hai gò má và hai bắp chân vẫn còn sưng cứng, bầm xanh.

Bà Bảy cho biết: “Sau khi được cách ly khỏi mẹ, bé Như Ý được chăm sóc rất chu đáo… cháu ăn rất nhiều, thức ăn hàng ngày do khoa Dinh dưỡng bệnh viện cung cấp, ngoài ra bé còn được uống thêm sữa do các nhà hảo tâm mang đến tặng”. Bà Bảy cho biết thêm, hai ngày nay có rất nhiều người từ khắp nơi đã điện thoại hỏi thăm và trực tiếp đến tặng quà cho bé Như Ý.

Tuy nhiên, khi gặp bóng dáng đàn ông, bé Như Ý vẫn luôn tỏ ra sợ hãi, hoảng loạn. Các y bác sĩ cho biết, với tình hình sức khỏe tiến triển tốt như hiện nay thì khoảng một tuần nữa bé Như Ý có thể xuất viện.

