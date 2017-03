Cháu bé 9 tuổi nghi bị sát hại trên giường

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng điều tra làm rõ vụ việc cháu bé chín tuổi được phát hiện tử vong ngay trên giường nhà với vết chém ở vùng đầu.

Nạn nhân là cháu ĐVK (SN 2007, trú thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điển, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương).

Thông tin ban đầu về vụ việc: Vào khoảng 5 giờ 30 ngày 5-12-2016, ông Đặng Văn Vững (SN 1963, trú thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền) phát hiện cháu nội của mình là K. tử vong trên giường ngủ tại nhà với một vết chém ở đầu nên đã báo cáo lực lượng chức năng.



Gia đình cháu K. đang hoang mang trước sự việc.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Cẩm Điền, Công an huyện Cẩm Giàng và Phòng PC45, Công an tỉnh Hải Dương và các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Cha mẹ cháu K. đều đi làm xa nên cháu K. ở nhà với ông bà nội. Vào sáng 5-12, vợ chồng ông Vững đi chợ từ 5 giờ sáng. Khi trở về nhà, ông Vững đã phát hiện sự việc trên.

Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng Nguyễn Đức Thìn xác nhận thông tin vụ việc trên.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ...