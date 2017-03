Cháu nhập viện vì bị dượng trói dưới tổ ong

Sau khi dược các y bác sĩ bệnh viện điều trị và truyền dịch hiện sức khỏe cháu Liêm đã ổn định.

Theo lời kể ban đầu, chiếu 12-7, Liêm cùng hai em nhỏ cùng xóm dùng đá ném tổ ong vò vẽ, khi ong bay túa ra khỏi tổ, cả ba bỏ chạy.

Khi hay tin Liêm chọc phá tổ ong, Liêm đã bị người nhà phạt đánh đòn và dùng dây trói em gần nơi tổ ong. Do tổ ong vừa bị động nên bay túa ra đốt Liêm 5 nốt, em vùng quẫy cởi được dây trói chạy thoát. Đến tối về nhà Liêm bị sốt và nôn ói liên tục.

Bà Nguyễn Thị Đầy, bà ngoại cháu Liêm xác nhận cháu bị dượng đánh ba bốn cái rồi dùng dây cột dưới tổ ong nên bị ong đốt. Người dượng có đến xin lỗi gia đình và nêu nguyên nhân là do quá nóng giận trong lúc dạy cháu nên có hành động đáng tiếc xảy ra.

Anh Tô Thanh Mãnh – Phó Trưởng Công an xã Long Phước cho biết đã xuống địa bàn xác minh, nghe người dân báo có sự việc ba đứa trẻ nghịch phá tổ ong, sau đó bị ông dượng bắt trói ngay gốc cây nên bị ong chích. Hiện công an xã đang báo tình hình về trên và đợi lúc cháu Phạm Thanh Liêm khỏe lại sẽ tiếp tục nắm lại sự việc. Nếu thật sự có sự việc như trên thì công an sẽ kết hợp các ngành để xử lý.