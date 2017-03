Cháu sát hại bác ruột vì không được kéo đường dây điện

Chiều 19/7, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại phường Phù Liễn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Nạn nhân là ông Ngô Trung Xô, sinh năm 1963.

Theo kết qua điều tra bước đầu của công an quận Kiến An, nguyên nhân bắt đầu từ việc gia đình ông Ngô Văn Sáu, sinh năm 1965, em ruột của Ông Xô ở cùng xóm, đã 20 năm nay vẫn chưa được sử dụng đường điện riêng. Cho đến trước đó 1 tuần, gia đình ông Sáu mới ký hợp đồng mua bán điện với chi nhánh điện Kiến An.

Sáng ngày 19/7, trong lúc ông Sáu cùng con gái là Ngô Thị Bằng (SN 1993) kéo dây điện vào nhà thì ông Xô, là tổ trưởng tổ dân phố đến yêu cầu bố con ông Sáu không được trồng thêm cột điện mới. Tuy nhiên bố con ông Sáu vẫn không nghe, hai bên xảy ra xô xát nhưng được bà con kịp thời can ngăn .

Chiều cùng ngày, bố con ông Sáu lại tiếp tục ra trồng cột điện. Ông Xô lại đến ngăn cản, sau một hồi đôi co thì 2 anh em xông vào ẩu đả. Trong lúc bố và bác vật lộn, Bằng vào nhà lấy con dao bấm chạy ra đâm liên tiếp vào người ông Xô khiến ông bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngay sau đó ít giờ, Ngô Thị Bằng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo Quyết Bưu (Dân trí)