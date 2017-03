Cháy 2.000 mét vuông nhà máy gỗ nhân tạo

Lực lượng chữa cháy đang khống chế đám cháy

Theo một sô công nhân của nhà máy kể lại, đúng vào thời điểm chuẩn bị tan ca sáng, nhiều công nhân đã phát hiện lửa bùng lên thành ngọn tại xưởng chế biến. Ngay lập tức mọi người nháo nhào chạy tán loạn và la to cấp cứu.

Khoảng 30 phút sau, 10 chiếc xe cứu hỏa của lực lượng phòng cháy, chữa cháy công an Nghệ An đã có mặt ứng cứu.

Do chủ yếu trong nhà máy chứa nguyên liệu bột gỗ với nhiều đống nguyên liệu cao 3 -4m; khi phát hỏa, ngọn lửa không bùng cao mà cháy ngún âm ỉ sâu bên trong đống bột gỗ nên công tác cứu hoả gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng chữa cháy đang dập tắt bà hỏa

Đến khoảng hơn 11giờ 50 phút, ngọn lửa đã được lực lượng cứu hỏa khống chế, không để lan sang các xưởng bên cạnh.

Ước tính ban đầu đã có khoảng gần 2.000 m2 khu diện tích nhà xưởng bị bà hỏa thiệu rụi. Hàng loạt hệ thống thiết bị điện, máy móc, gỗ… phía trong bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hậu quả, ba kho chứa hàng chục ngàn tấn bột gỗ nguyên liệu bị cháy trụi, ước tính thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Theo đại tá Lê Quốc Bảo - trưởng phòng phòng cháy chữa cháy Công an Nghệ An, nguyên nhân bước đầu được xác định là do chập điện, gây nên đám cháy.

Theo Nguyễn Bình Sơn - Vũ Toàn (TTO)