Cháy cửa hàng gas, một người nhập viện

Vụ hỏa hoạn nói trên xảy ra vào khoảng 15h30 phút chiều ngày 21/1, tại cửa hàng gas Hồng Lý, khối 4, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Vào thời gian trên, một số người dân sống xung quanh cửa hàng gas Hồng Lý nghe thấy tiếng nổ phát liền chạy sang thì phát hiện khói từ phía trong cửa hàng bốc lên mù mịt. Do cửa hàng kinh doanh gas nên không ai dám đến gần để dập lửa.

Hiện trường vụ cháy

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Nghệ An đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường cùng với Công an huyện Nghi Lộc, Công an Thị trấn Quán Hành tiến hành dập lửa. Sau khoảng 15 phút, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.

Tại hiện trường, khu vực gian nhà rộng khoảng 35m2, nhiều bình gas mini, bình gas 12 kg và một số dụng cụ dùng để sang chiết gas bị cháy nham nhở. Anh Nguyễn Cảnh Hà (SN 1977, chủ cửa hàng gas) bị bỏng ở tay, mặt và được đưa đi Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc cấp cứu. Được biết, cửa hàng gas Hồng Lý mới kinh doanh khoảng được 6 tháng.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy, anh Lê Anh Tuấn - hàng xóm với anh Hà, người chứng kiến vụ việc cho biết: “Lúc đó tôi đang ở ngoài cửa hàng thì nghe thấy tiếng nổ nhỏ phát ra từ nhà anh Hà. Khi chạy sang thì tôi còn nghe thấy 7 - 8 tiếng nổ nữa nên không dám vào dập lửa. May mà lửa chưa cháy đến các bình gas lớn nếu không thì không biết hậu quả sẽ thế nào”.

Cơ quan công an huyện Nghi Lộc đã tạm giữ một bình gas 12kg, 53 bình gas mini đã bị cháy và 1 cân tiểu để điều tra nguyên nhân vụ việc. Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Trần Sỹ Phàng - Trưởng CA huyện Nghi Lộc cho biết: "Vụ việc xảy ra chúng tôi đã cử các cán bộ xuống hiện trường thu thập chứng cứ điều tra nguyên nhân. Theo một số cán bộ của chúng tôi báo cáo lại có nhiều khả năng cửa hàng gas Hồng Lý sang chiết gas trái phép. Hiện chúng tôi đang tiếp tục điều tra làm rõ".

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Theo Doãn Hòa - Nguyễn Duy (Dân trí)