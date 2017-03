Cháy dữ dội gây sập một nửa Trung tâm thương mại

Bắt đầu từ khoảng hơn 1h sáng nay, hoả hoạn bất ngờ bùng phát dữ dội tại Trung tâm thương mại Hải Dương. Ngọn lửa nhanh chóng bốc lên và lan rộng khiến cả trung tâm thương mại chìm trong lửa lớn.

Tại trung tâm này có khoảng 500 tiểu thương buôn bán, kinh doanh. Anh Phùng Văn Khương, một người dân chứng kiến trực tiếp tại hiện trường vụ cháy cho biết, vụ cháy được nhiều người dân phát hiện từ hơn 1h sáng. Tính đến hơn 7h sáng nay, ngọn lửa vẫn đang cháy ngùn ngụt, thiêu rụi hàng trăm gian hàng của bà con tiểu thương. Ước tính thiệt hại lên đến hàng chục tỉ đồng

Tiếp nhận thông tin vụ cháy nghiêm trọng, Công an tỉnh Hải Dương đã huy động tối đa nhân lực phối hợp với Công an Phòng cháy chữa cháy và công an TP Hải Dương nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ. Hầu hết các lãnh đạo và thủ trưởng các đơn vị liên quan tại địa phương đều trực tiếp có mặt tại hiện trường để tìm phương án khống chế ngọn lửa.

Trao đổi với PV từ hiện trường, một lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương cho hay, vụ cháy xảy ra bất ngờ và rất nghiêm trọng. Nhiều đồ đạc, hàng hóa bị lửa thiêu rụi. Đặc biệt là một nửa nhà phía sau Trung tâm thương mại bị đổ sập do "ngọn lửa quá hung". Theo vị lãnh đạo này thì cho đến thời điểm này chưa có ghi nhận nào thiệt hại về người, tuy nhiên về thiệt hại về tài sản đã lên đến trên chục tỉ đồng

Lực lượng PCCC được huy động tối đa để khống chế ngọn lửa

Công an tỉnh huy động toàn bộ lực lượng phòng cháy, chữa cháy, trong đó có 6 xe chữa cháy của đơn vị tới hiện trường. Đồng thời, nhờ lực lượng chữa cháy của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch và Công ty CP vật tư xăng dầu Hải Dương đến chi viện.

Theo một nhân viên bảo vệ tại trung tâm cho biết sau một tiếng nổ phát ra tại một cửa hàng vải, lực lượng bảo vệ đã tổ chức dập lửa, đồng thời gọi điện báo cho lực lượng cứu hỏa. Nhưng các gian hàng đều khóa cửa nên công tác cứu hoả không thể triển khai như mong muốn.

Đến 8h sáng nay, hàng trăm tiểu thương và người dân hiếu kỳ đang tập trung bên ngoài chờ đợi trong sự bất lực. Trong đó có khá nhiều hộ kinh doanh vẫn để tài sản, tiền trong két sắt tại trung tâm trước khi về nhà. Ngọn lửa vẫn còn bùng cháy rất dữ dội

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ cháy nghiêm trọng này.



Theo Quốc Cường (Dân trí)