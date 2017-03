“Chạy” hộ khẩu để lấy chồng ngoại!

Như các tỉnh khác ở đồng bằng sông Cửu Long, Đồng Tháp cũng rộ lên tình trạng nhiều cô gái đổ xô lấy chồng ngoại. Từ đây, Đồng Tháp xuất hiện một số “địa danh ngoại” như: ấp Đài Loan, cồn Hàn Quốc, cù lao Việt kiều... Tính từ năm 2000 đến năm 2005, mỗi năm Đồng Tháp có hơn 2.000 trường hợp kết hôn với người nước ngoài, nhất là kết hôn với người Đài Loan và Hàn Quốc.

Nhận thấy nhiều trường hợp kết hôn không phải vì mục đích hôn nhân đúng nghĩa nên Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp áp dụng biện pháp phỏng vấn kết hôn. Qua đó phát hiện trường hợp kết hôn do thực sự yêu nhau rất ít, đa số kết hôn vì mục đích kinh tế. Nhiều cô gái không tự học ngoại ngữ mà chỉ học thuộc lòng những câu hỏi đáp do “cò” bày vẽ... Bởi vậy mới có trường hợp bị từ chối đến ba lần vì lý do bất đồng ngôn ngữ.

Do Đồng Tháp “nổi tiếng” là nơi “rớt” nhiều hơn “đậu” nên các “cò” bày mẹo cho các cô muốn lấy chồng ngoại thì cắt chuyển hộ khẩu sang tỉnh khác để né phỏng vấn và được giải quyết thủ tục thoáng hơn.

Nhiều cô làm theo cách này và đã thành công. Như N.T.T.T ba lần bị từ chối đăng ký kết hôn, nghe theo lời “cò”, T. xin chuyển hộ khẩu tới tỉnh khác. Sau khi được kết hôn, T. lại nhập hộ khẩu về Đồng Tháp.

Gần đây, số lượng kết hôn với người nước ngoài ở tỉnh Đồng Tháp giảm đáng kể. Hiện chỉ còn khoảng 300 trường hợp/năm. Tuy nhiên, Sở Tư pháp tỉnh phải liên tục phúc đáp đến các tỉnh về việc công dân ở tỉnh nhà chuyển hộ khẩu sang các tỉnh khác để kết hôn.