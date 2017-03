Cháy khí lò than, 5 công nhân bỏng nặng

Vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 3-4, tại lò chợ Mức (30 Tây, vỉa 14, khu 5), khai trường than Hà Ráng, thuộc Công ty Than Hạ Long đã xảy ra vụ tai nạn cháy khí khiến sáu công nhân bị thương. Trong đó có năm người bị bỏng nhiệt, một người bị chấn thương.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các công nhân bị thương đã được lực lượng cứu nạn tại chỗ của Công ty Than Hạ Long khẩn trương sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Tại BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, các bác sĩ chẩn đoán các công nhân bị bỏng nhiệt ở các mức độ I, II, III, diện tích bỏng 34%-55%. Đến 9 giờ ngày 3-4, năm công nhân đã được chuyển lên điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia.

Ngay sau vụ tai nạn, lãnh đạo Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có chỉ đạo cấp tốc đến các đơn vị hầm lò tăng cường kiểm tra, rà soát an toàn tại các hầm mỏ sản xuất, nhằm bảo đảm an toàn cho thợ lò.