Cháy kho phế liệu nằm trong khu dân cư, dân hoảng loạn

Hiện trường vụ cháy kho phế liệu

Người dân sống tại khu vực cho biết, vào thời điểm trên họ phát hiện ngọn lửa bất ngờ bốc cháy từ phía sau kho phế liệu. Tại đây do chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng lên dữ dội.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai đã điều nhiều cán bộ chiến sĩ và nhiều xe chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa. Do kho phế liệu khóa cửa nên lực lượng chức năng phá khóa rồi dùng vòi rồng dập lửa, khống chế không cho lan sang xưởng gỗ.

Phải hơn một tiếng đồng hồ cơ quan chức năng mới khống chế được ngọn lửa và đám cháy cũng được dập tắt ngay sau đó. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng cũng cho người dân trong khu vực các công nhân trong xưởng gỗ bị một phen hoảng loạn.

Theo người dân, kho phế liệu trên là của ông C. thuê mặt bằng của người dân để làm. Do kho phế liệu nằm trong khu dân cư nên người dân đã nhiều lần làm đơn khiếu nại kiến nghị với chính quyền địa phương xử lý. Hiện kho phế liệu đã ngưng hoạt động nhưng ông C. vẫn không dời hàng đi nơi khác.