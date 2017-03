Cháy kho phế liệu, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Do lửa lan nhanh nên ít phút sau, tiệm sửa chữa điện tử liền kề của anh Nguyễn Văn Tuấn cũng bị bốc cháy.



Hiện trường vụ cháy.

Mặc dù lực lượng PCCC Công an tỉnh Long An, lực lượng Công an xã Bình Tâm đã kịp thời điều động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ và hai xe chữa cháy có mặt hiện trường, khẩn trương dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, do điều kiện trời khuya, lửa lan nhanh nên toàn bộ khu nhà xưởng phế liệu hơn 100 m2 bị thiêu rụi hoàn toàn, một phần tiệm sửa điện tử bị hư hại cùng nhiều tivi, đầu đĩa bị thiêu cháy, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.