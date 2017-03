Cháy khu nhà trọ sinh viên

Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường, dập tắt ngọn lửa - Ảnh: Hà Linh

Anh Nguyễn Văn Ánh (trú xã Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình) vào ở trọ để ôn thi đại học kể lại: “Tôi đang ăn cơm trong phòng trọ thì thấy ngột ngạt, khó thở vì khói từ phía ngoài thổi vào. Vừa chạy ra khỏi phòng thì ngọn lửa đã lan đến cửa phòng rồi trùm cả dãy trọ. Toàn bộ áo quần, sách vở, tài liệu, giấy tờ tùy thân đều bị cháy sạch”.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã điều ba xe chữa cháy phối hợp với Công an phường Phú Hội dập lửa. Tuy nhiên do điểm cháy nằm hút trong hẻm sâu, trong khi cơ sở giặt là chứa nhiều áo quần dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh, khó tiếp cận. Phải hơn một giờ sau đám cháy mới được khống chế.

Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ máy móc và áo quần trong cơ sở giặt là, đồng thời 5 phòng trọ sinh viên bị cháy hoàn toàn, nhiều phòng khác bị cháy sém, hư hại... Hiện nhiều sinh viên rơi vào cảnh khốn đốn vì bị cháy hết tài sản, sách vở và giấy tờ tùy thân.

Theo Công an phường Phú Hội, đám cháy xuất phát từ địa điểm đốt cỏ khô tại sân vận động Tự Do, sau đó ngọn lửa “leo” qua bức tường rào cao 3m và cháy lan vào khu nhà trọ sinh viên.

Theo HÀ LINH (TTO)