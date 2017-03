Cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng

Vào khoảng 9giờ 20 phút, đám cháy bắt đầu phát lửa tại kho chứa cồn của bà Lương Thị Bắc, ở phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh. Đám cháy nhanh chóng lan rộng ra dãy kiosk xung quanh, tạo thành ngọn lửa lớn, bốc lên dữ dội.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát cơ động, công an tỉnh Bắc Ninh triển khai các biện pháp phong tỏa đám cháy, di chuyển tài sản, di tản dân cư ra nơi an toàn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phối hợp với cảnh sát cơ động, cảnh sát 113, công an phường Ninh xá, tham gia chữa cháy. Đám cháy được dập tắt sau hơn 1 giờ./.