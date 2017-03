Cháy lớn ở cửa hàng Thế giới Di động Cống Quỳnh

Thông tin mới nhất, vào lúc 12 giờ 45, đám cháy đã được dập tắt. Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM, đang chuẩn bị họp báo công bố thông tin vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 15 phút trưa 30-1, người dân sống cạnh Gara ô tô Thần Châu (nằm sau lưng Thế Giới Di Động ở địa chỉ 189 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM) nghe thấy tiếng nổ và khói lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội ở gara này.

Sau khi phát hiện đám cháy, các nhân viên và người dân đã dùng biện pháp dập lửa tại chỗ nhưng lửa bốc cao nên việc khống chế gặp không ít khó khăn. Nhiều tiếng nổ liên tục phát ra từ đám cháy khiến người dân hốt hoảng, không dám tiếp cận.





Lửa lớn bốc lên uy hiếp một siêu thị và cửa hàng thế giới di động liền kề





Đến khoảng 11 giờ 30, lửa bắt đầu lan sang cửa hàng thế giới di động, nhiều người dân sống trong khu vực hốt hoảng. Đến 11 giờ 45, khói lửa bao trùm toàn bộ cửa hàng Thế giới Di động. Lực lượng chữa cháy đã huy động chín xe chữa cháy và một xe thang để dập lửa.

Nhiều người dân sống trên đường Cống Quỳnh đang sơ tán đồ đạc, hàng hóa. Bảo vệ các cửa hàng kinh doanh, buôn bán cũng liên tục dời xe máy của nhân viên, khách hàng ra xa đám cháy.

Theo thông tin trên TTO, tại gara ô tô Thần Châu - nơi lửa bùng phát, ít nhất 10 chiếc xe ô tô 4-7 chỗ bị cháy trơ khung.

Đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Đến 12 giờ 30, ngọn lửa cơ bản đã không còn bốc lên nữa nhưng lực lượng chữa cháy vẫn đang tăng cường xịt nước vào khu vực cháy để ngăn ngừa lửa có thể bùng phát trở lại.

Đến khoảng 12 giờ 45, đám cháy đã được dập tắt.





Trước đó, ngay khi nhận được tin báo về vụ cháy, công an địa phương đã có măt phong tỏa hiện trường. Lực lượng PCCC quận 3, 2, 6 phối hợp cùng các đơn vị liên quan cũng huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy nằm trong hẻm nhỏ khiến việc cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Đường Cống Quỳnh được phong tỏa, điện bị cắt để đảm bảo an toàn.