Cháy lớn ở KCN VSIP ở Bình Dương

Khoảng 16 giờ, ngày 18-9, tại Công ty TNHH Sakata Inx Việt Nam (vốn Nhật Bản), số 33 đại lộ Tự Do, thị xã Thuận An bất ngờ xảy ra cháy. Đây là công ty lớn, thường có hàng ngàn thùng hóa chất dùng để sản xuất mực in. Sau hàng loạt tiếng nổ phát ra từ khu vực chứa nguyên liệu, lửa bao trùm cả công ty. Nhiều công nhân và nhân viên tháo chạy tán loạn.

Lực lượng cứu hỏa khẩn trương

Hàng chục xe chữa cháy cùng cả trăm lính cứu hỏa tức tốc đến hiện trường nhưng không thể khống chế lửa. Sau hai giờ phát hỏa, lửa bốc cao hàng chục mét. Đứng cách xa 10 km vẫn thấy khói bao trùm bầu trời thị xã Thuận An.

Một công nhân công ty nói: “Có lẽ mấy thùng chứa hóa chất quá nóng nên phát nổ, làm cháy lớn”.

Lúc 18 giờ tiếng nổ lớn lại vang lên, hàng trăm công nhân có mặt tại hiện trường phải sơ tán ra các tuyến đường lân cận.

Lửa càng bùng lớn sau 2 giờ

Hiện lực lượng chữa cháy cố gắng không cho lửa lan sang các công ty lân cận. Lực lượng công an cũng phong tỏa các con đường vào công ty trong bán kính khoảng 1 km để phục vụ cho công tác chữa cháy.