Cháy lớn ở salon tóc trên phố Hàng Bạc

Đám cháy bùng lên bất ngờ ở khu phố đông dân cư, khiến người dân xung quanh hoảng sợ, lo lắng ngọn lửa sẽ cháy lan sang các nhà bên cạnh.







Đám cháy bùng phát lúc hơn 7 giờ sáng do chập điện. Vụ cháy xảy ra ở khu phố Hàng Bạc, nhà san sát khiến nhiều người lo lắng - Ảnh: Đức Thịnh







Hai xe chữa cháy của lực lượng cứu hỏa có mặt sau chừng 20 phút xảy ra vụ cháy. Đám cháy nhanh chóng được dập - Ảnh: Đức Thịnh







Nhiều người dân hiếu kỳ xúm lại xem - Ảnh: Đức Thịnh



Theo Đức Thịnh (TNO)



May mắn được con trai cứu thoát ra khỏi đám cháy, chị Trang - chủ tiệm tóc - bàng hoàng kể lại chị đang là (ủi) quần áo thì bị chập điện, rồi ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt trong căn phòng. Cố gắng dùng chăn dập lửa nhưng không được, chị kêu to cho cậu con trai ngủ tại tầng 3 tỉnh dậy để chạy thoát.Khoảng 20 phút sau khi ngọn lửa bùng phát, lực lượng cứu hỏa có mặt khống chế ngọn lửa.Đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ tầng 2 của ngôi nhà.Rất may vụ cháy không thiệt mạng về người và không bị cháy lan sang những nhà xung quanh.