Cháy lớn tại công ty sản xuất hộp quẹt gas

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, có những tiếng nổ nhỏ liên tục ở đầu dây chuyền thử lửa hộp quẹt. Ngay sau đó, một ngọn lửa lớn bốc lên và nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng.



Hàng trăm công nhân đang làm việc hốt hoảng chạy thoát ra ngoài.



Do kho chứa thành phẩm gặp ngọn lửa nên phát ra nhiều tiếng nổ khiến những công nhân tham gia chữa cháy tại chỗ đã hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn.



Nhiều nữ công nhân đang mang thai bị xỉu được đưa ra ngoài, kịp thời chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Lực lượng công an đã phải tổ chức sơ tán khoảng 400 công nhân ra khỏi công ty.

Hiện trường vụ cháy .



Nhận được tin báo, 9 xe cứu hỏa chuyên dụng của lực lượng PCCC Công an Tây Ninh được huy động đến hiện trường.



Nhiều hộ dân xung quanh khu vực xảy ra hỏa hoạn cũng hoang mang khi đám cháy bùng phát dữ dội.



Khu vực nhà xưởng bị cháy kề ngay sau trường THCS Thanh Phước nhưng may mắn đang mùa hè nên không có học sinh.



Đến 11h cùng ngày, đám cháy mới được khống chế.



Đến 13h, lực lượng cứu hộ, chữa cháy vẫn đang tiếp tục phun nước, đào bới đống đổ nát trong khu nhà xưởng để đảm bảo đám cháy được dập tắt hoàn toàn.



Vụ cháy không có thiệt hại về người. Ước tính mức thiệt hại ban đầu khoảng 20 tỉ đồng.



Được biết, Công ty TNHH Top Field Việt Nam do nước ngoài làm chủ đầu tư.



Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.



(Theo TNO)