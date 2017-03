Cháy lớn tại quán bar Barocco

Phát hiện khói đen xông lên bên trong quán bar rộng hàng trăm mét người dân truy hô kết hợp bảo vệ những công ty nằm liền kề đưa bình CO2 đến ứng cứu nhưng không thể tiếp cận bên trong. Hàng chục hộ dân sống liền hề hoảng sợ phải sơ tán khẩn cấp bởi khói đen gây ngạt.



Hơn trăm cảnh sát, 13 xe nước PCCC quận 3, quận 1 được điều động đến hiện trường. Tuy nhiên, khói lửa bùng lên bên trong nên lính cứu hỏa phải dùng bình dưỡng khí và xe thang đưa vòi rồng lên cao phun nước dập lửa. Lực lượng CSGT phong tỏa hai đầu không cho người dân tiến lại gần và để việc dập lửa không gặp khó khăn.



Đến 17 giờ 10, đám cháy cơ bản được dập tắt.



Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng hướng dẫn chỉ đạo chữa cháy - Sở PCCC TP.HCM đã sớm có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo việc chữa cháy.



Đại tá Nhật cho biết: “Quán bar Barocco gồm có ba tầng, mỗi tầng có diện tích rộng khoảng 450 m2 và đang trong giai đoạn sửa chữa, khắc phục. Bước đầu, nguyên nhân dẫn đến cháy do thợ hàn làm việc tại tầng hai không may để tia lửa hàn bắn trúng ghế salon có chứa nệm, mút làm ngọn lửa bùng lên, cháy bén”. Theo ông Nhật, lửa đã thiêu cháy hơn 250 m2 tầng trên và cả tầng trệt. Toàn bộ bàn ghế, hàng hóa và vật dụng bên trong bị cháy rụi.



May mắn, không có thương vong về người.



Hình ảnh vụ cháy tại quán bar Barocco







Lính cứu hỏa có mặt tiếp cận bên trong chữa lửa.





Xe thang chuyên dụng được điều động đến đưa cảnh sát cứu hỏa lên cao dùng vòi rồng phun nước.





Khu vực xảy ra cháy trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa được phong tỏa phục vụ dập lửa.





Chiến sĩ phải đeo bình dưỡng khí tiếp cận bên trong.





Sức nóng lửa làm việc ứng cứu gặp khó khăn, chiến sĩ phải lên cao dội nước xuống.





Cảnh sát chữa cháy phải leo lên nhà bên cạnh để tưới nước ngăn không cho lửa cháy lan.



XUÂN NGỌC - TIẾN ĐẠT