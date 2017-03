Cháy lớn tại xưởng bao bì, khói đen bốc lên cuồn cuộn

Hiện trường vụ cháy



Trưa 7-5, tại xưởng bao bì Saphia (Long Khê, Cần Đước, Long An) xảy ra vụ cháy lớn.



Đại tá Trần Văn Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC - cứu hộ cứu nạn Công an an tỉnh Long An, cho biết ngay khi xảy ra vụ cháy, lượng PCCC Công an tỉnh đã điều nhiều xe cứu hỏa đến ngay hiện trường để ngăn đám cháy lây lan.

Tuy nhiên, do trong kho có nhiều vật liệu vải, bao bì dễ bốc cháy, cộng với thời tiết nắng nóng nên đến hơn 13 giờ chiều, đám cháy vẫn chưa được dập tắt.