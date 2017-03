Chảy máu đầu do xô xát với cảnh sát giao thông

Sự việc xảy ra vào đêm 8/5, một trong hai thanh niên bị cảnh sát giao thông (CSGT) đánh chảy máu đầu khiến nhiều người dân bức xúc, kéo tới trụ sở công an yêu cầu phải làm rõ vụ việc.

Ngày 9/5, Trung tá Đỗ Chí Hà, Đội trưởng đội CSGT công an Q.8, xác nhận lúc 21h45 ngày 8/5, tổ tuần tra của đội CSGT làm nhiệm vụ tại giao lộ Tạ Quang Bửu - đường 1011 phát hiện hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển mô tô nên ra tín hiệu dừng xe.

Trong lúc dừng xe, người ngồi phía sau xe vi phạm là Lê Tây Thy (nam, 22 tuổi, ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) đã xô vào CSGT ngồi phía sau xe tuần tra. Trong lúc Thy xô vào CSGT thì trên tay cảnh sát này có đeo cây gậy điều khiển giao thông làm chiếc gậy vung lên, va vào đầu Thy chảy máu. “Nhiều người dân ở quanh khu vực chỉ chứng kiến cảnh Thy chảy máu đầu nên tưởng CSGT đánh người chứ thật ra không có chuyện này” - ông Hà nói.

Theo ông Hà, chiều 9/5 lãnh đạo đội CSGT công an Q.8 đã đến nhà thăm Thy. Thy cũng xác nhận chuyện mình bị chảy máu đầu là do vô tình, không phải lỗi cố ý và cam kết không khiếu nại, tố cáo tổ CSGT. Riêng chiếc xe vi phạm, do người điều khiển không có giấy tờ kèm theo nên đội CSGT công an Q.8 tạm giữ để điều tra.

Theo Tuổi Trẻ