Cháy nhà 3 tầng ở trung tâm TP.HCM

Đám cháy xảy ra ở trung tâm TP HCM. Ảnh: An Nhơn.



Nhiều người dân đứng xem cảnh sát dập lửa. Ảnh: An Nhơn.



Theo An Nhơn (VNE)



Chủ nhà cùng mọi người dùng bình chữa cháy mini dập nhưng không thành. Do các tầng của ngôi nhà này làm bằng gỗ, bên trong có rất nhiều nệm, gối... nên ngọn lửa càng lúc càng lớn, đe dọa các căn kế bên. Người dân sống quanh đó hoảng loạn chạy ra đường.Hàng chục cảnh sát cùng 5 xe cứu hỏa quận 1 có mặt, song do khu vực này dây điện chằng chịt nên việc tiếp cận dập lửa gặp khó khăn.9h30, đám cháy được dập tắt. Không có thiệt hại về người nhưng căn nhà bị thiêu rụi. Hai căn kế bên cũng bị rạn nứt, hư hỏng do ảnh hưởng của sức nóng.