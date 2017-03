Cháy nhà 3 tầng vắng chủ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h45 ngày 19/7, người dân sống xung quanh khu vực gần trụ sở UBND phường Hiệp Phú phát hiện khói, lửa bốc nghi ngút phát ra từ tầng trệt căn nhà 3 tầng chủ nhà đi vắng ở số 29 đường Trương Văn Thành, khu phố 4, phường Hiệp Phú, quận 9-TPHCM.

Vụ cháy xảy ra từ tầng trệt căn nhà 3 tầng vắng chủ. Rất nhiều người dân vây kín hiện trường theo dõi vụ cháy

Ông Lê Hùng Phi, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Phú có mặt tại hiện trường cho biết, ngay khi nghe báo tin cháy, ông Phi đã chỉ đạo lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố cùng công an an phường… nhanh chóng đưa bình chữa cháy đến để tham gia dập lửa và cô lập hiện trường; giữ gìn an ninh trật tự khi có rất đông người dân vây kín theo dõi.

Nhận tin báo, 7 xe cứu hỏa của Phòng cảnh sát PCCC quận 9 cùng gần 50 cán bộ chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường để triển khai công tác chữa cháy. Rất may khu vực cháy có 2 mặt đường nên xe cứu hỏa dễ dàng tiếp cận và khống chế hoàn toàn đám cháy chỉ sau vài phút trong sự vui mừng của hàng chục hộ dân đang lo lắng vì sợ cháy lan.

Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ tài sản ở tầng trệt và cháy lên tầng lầu 1 của căn nhà. Hiện vẫn chưa thống kê được con số thiệt hại. Theo một cán bộ chỉ huy chữa cháy, nguyên nhân vụ hỏa hoạn được xác định do chập điện.

Theo Vũ Lê - Trung Kiên (Dân trí)