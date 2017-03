Cháy nhà do nổ can xăng, 3 người thương vong

Theo những người dân tham gia chữa cháy cho biết, khoảng thời gian trên có một tiếng nổ lớn, sau đó là tiếng người kêu cháy và tiếng gào thét từ phía ngôi nhà của vợ chồng anh Linh, chị Hoài. Khi mọi người đến nơi đã thấy ngọn lửa bùng lên rất cao. Do thời tiết nắng nóng và gió to nên toàn bộ đồ đạc trong ngôi nhà đã nhanh chóng bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.



Vụ cháy xảy ra khi trong nhà có 3 người là vợ chồng anh Linh, chị Hoài và ông Nguyễn Đình Lương (bố anh Linh) và đúng lúc đang ngủ trưa nên các nạn nhân không kịp chạy ra ngoài.

Do vết thương quá nặng, chị Hoài đã chết trên đường đi cấp cứu. Hiện anh Linh và ông Lương vẫn đang phải nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh trong tình trạng bỏng nặng.



Những người hàng xóm cho biết khi đám cháy bốc lên có mùi xăng. Người nhà của anh Linh cũng cho hay, trước khi cháy trong nhà có 1 can xăng 5 lít.



Vụ việc đang được cơ quan công an thụ lý điều tra làm rõ.

Theo Bee