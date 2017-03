Cháy nhà sát trường mầm non, hơn 60 trẻ phải sơ tán

Nhiều tài sản trong căn nhà bị lửa thiêu rụi



Theo Sỹ Bình (TNO)



Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân phát hiện có khói đen cùng ngọn lửa bốc lên nghi ngút tại căn nhà 3 tầng khóa kín cửa liền hô hoán báo cháy.Trường mầm non Sao Mai nằm bên cạnh lúc này có hơn 60 trẻ em đang học. Ngay lập tức, các bé đã được sơ tán sang địa điểm an toàn.Lực lượng Phòng cháy chữa cháy Q.9 điều 7 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Hơn 30 phút sau, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, nhiều vật dụng, tài sản tại lầu 1 của căn nhà đã bị thiêu rụi.Nguyên nhân cháy ban đầu được xác định là do chập điện.