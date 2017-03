Cháy nhà tại thành phố Hồ Chí Minh

Đây là dãy nhà nằm sát Ga Sài Gòn nên ngay sau khi xảy cháy, ga Sài Gòn đã huy động lực lượng chữa cháy tại chỗ cùng 2 cơ sở rửa xe của người dân trong khu phố tích cực chữa cháy. Tuy nhiên, do căn nhà (có gác) được làm bằng gỗ nên đám cháy đã nhanh chóng lan rộng sang 2 nhà kế bên. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy đã có mặt với 11 xe chữa cháy chuyên dụng và 55 chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy. Nhờ vậy, ngọn lửa đã nhanh chóng được khống chế.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện. Thượng tá Lê Mai Hùng- Phó trưởng phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an quận 3 cho biết: rất may không có thiệt hại về người. Riêng về tài sản thì đang thống kê nên chưa có con số cụ thể. Vì đường vào phố Trần Văn Đang này rất khó, nên khi xe chữa cháy vào đến nơi, lửa đã trùm cả căn nhà 91T.

Theo Hồng Thủy (VOV)